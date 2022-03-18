Сделаете хуже: какие темы не стоит обсуждать с подругами

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Светлана Шкурупий
Женщине
очень важно делиться событиями и переживаниями, которые ее переполняют с
лучшими подругами, потому что они всегда поддержат и подбодрят. Но, как говорят
психологи, есть темы, которые лучше не поднимать с друзьями.
Что не стоит обсуждать с подругами (фото из открытых источников)
Измены
Речь
идет как о ситуации, когда изменяют вашей подруге, так и о том, что вы стали
изменщицей. Многие люди считают, что будет правильным открыть глаза близкому
человеку на то, что его любимый человек его предал. Но есть и другая позиция,
которая гласит, что не стоит лезть в чужие отношения, потому что можно
оказаться крайним. Психологи больше склоняются ко второму варианту. Если вы
заметили мужа или парня своей подруги на сайте знакомств или в парке с
девушкой, то не стоит сразу же бежать и все рассказывать. Дело в том, что вы
можете быть не в курсе всей ситуации и вмешательство испортит ваше общение с
подругой.
Если
же вы изменили своему избраннику, то об этом также лучше молчать, потому что
ваша тайна будет важной только для вас, и порой нечаянно сказанная фраза вашей
подруги может испортить семью и многое другое.
Чужие тайны
При
встречах с подругой, конечно же, обсуждаются другие люди, их секреты и тайны. И
хорошо, когда речь идет о таких новостях, как замужество или появление ребенка.
Но людям интересны более "грязные" факты о своих знакомых, например,
ссоры, скандалы и прочее. Однако, если кто-то вам доверил тайну, то не стоит говорить
об этом подругам, потому что вы показываете себя с не очень хорошей стороны.
Финансовые вопросы
Денежные
вопросы также не самая лучшая тема для обсуждения с подругами, особенно, если вы работаете в одной компании, и ваша подруга получает меньший доход. Кроме
того, новости о финансовых успехах могут вызвать зависть. Но и о проблемах
также не стоит разглагольствовать.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие советы подруг могут испортить
ваши отношения.
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