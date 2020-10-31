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«Бесценные» советы подруг, которые испортят ваши отношения

Не всегда нужно слушать своих подруг или родственников

сегодня, 05:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Очень часто мы обращаемся к подругам, чтобы обсудить проблемы на личном фронте, ищем утешения, помощи и советов. Но не всегда нужно открывать душу другим людям, когда дело касается личной жизни. Порой, бывают советы от подруг, которые могут лишь навредить. О них рассказала психолог Кравченко Светлана изданию Wday

«Бесценные» советы подруг, которые испортят ваши отношения

wundervisuals | Getty Images

Он тебе не пара

Не стоит слушать подруг, который твердят, что мужчина, к которому вы испытываете симпатию, вам не подходит. Они говорят так, потому что он не соответствует их критериям идеала. Но ценности и взгляды на мужчин у всех разные. 

Тебе нужно похудеть, стать женственнее и т. д.

Обидно слышать такое от подруги, не правда ли? Ваше тело — исключительно ваше дело, и никаких советов тут просто не может быть. Плюс ко всему, если вашего партнера все устраивает, то менять уж точно ничего не стоит. 

Пусть поревнует

Это один из самых распространенных советов, да не только не слушайте его. Невинный флирт с другим мужчиной может обернуться разрывом отношений или брака. Никогда не играйте с чувствами любимого, думая, что он "расслабился". Ревность — это не про любовь, а про потерю доверия. 

Мужчина должен дарить подарки

Учитесь просить то, что вам нужно. Умение принимать подарки и требование подарков — совершенно разные вещи. И пусть даже подарок будет скромным, никогда не обесценивайте его перед мужчиной, иначе можно и вовсе остаться без них.

Тебе пора рожать

"Рожай ребенка, а то он уйдет", "Если ты не родишь ему ребенка — родит другая". Какими только не бывают советы подруг. Но! Важно помнить, что ребенок — не игрушка, а большая ответственность, к которой должны быть готовы оба партнера. Малыш должен быть желанным. И если в семье есть проблемы, то вряд ли ребенок сможет их решить. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как простить измену и сохранить отношения.


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