Самые навязчивые женщины по знакам Зодиака

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Ольга Чародий
Рак
Девушка (фото из открытых источников)
Любопытство этого знака — а что там в личной жизни у других? — чаще всего бывает ненормальной. Им всегда интересно, как живут другие люди, какие у них проблемы, для них интересно обсудить внешность и материальное
благополучие. Представительницы этого созвездия, нисколько не смущаясь, могут
задавать беспардонные вопросы об интимной жизни, проблемах со здоровьем и
семейных конфликтах. Такая навязчивость объясняется просто: собственная жизнь
женщины-Рака не блещет яркими красками и не пестрит интересными событиями. Женщинам-Ракам очень сложно отказать в вопросе, который их интересует. Поэтому старайтесь отвечать им жестко. Такие люди
понимают только отказ только в такой форме.
Овен
Овны отличаются пробивным
характером. Кроме того, они могут быть
бесцеремонны, когда это касается чужой жизни. У представительниц этого знака
навязчивость проявляется намного ярче, чем у других женщин. Особенно навязчивыми женщины-Овны становятся
тогда, когда им что-то от вас нужно. Им сложно отказать, так как они чаще всего идут напролом, до конца.
Рыбы
Апатичность и нежность Рыб может вас вначале сбить с толку,
но они с уровнем виртуоза могут
напроситься на нужную им поездку или отдых. Рыбы давят на жалость. Их коронный номер — лесть, ложное чувство вины и
прочие техники манипулирования.
Жертвами рыб становятся Близнецы, Тельцы, Весы и Водолеи. Эти знаки не могут сказать твердое "нет", поэтому вынуждены терпеть общество навязчивых рыб. Женщины-Рыбы требуют уделять им внимание и с каждым днем все больше опутывают свою жертву.
Дева
Дева всегда знает ответы на все вопросы и готова делится советами со всеми: в интернете, на улице и на работе. Ведь Дева уверена, что именно она точно знает, как лучше одевать вашего ребенка или что не так с вашей внешностью. Самое удивительное, девы нисколько не обижаются, если им сказать, что они слишком навязчивы и назойливы. Они просто выберут себе другой объект для нравоучений. Зато если попросить у Девы реальной помощи, то от навязчивости и энтузиазма у них не останется и следа.
Напомним, астрологи говорят, что в текущем марте под защитой Высших сил окажутся шесть знаков Зодиака. Они привыкли всегда рассчитывать на себя, но в этот раз Вселенная окажет им мощную поддержку.
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