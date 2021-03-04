logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.03.2021

BTC/USD

49553.67

ETH/USD

1567.07

LTC/USD

184.99

НБУ 04.03.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Самые навязчивые женщины по знакам Зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Самые навязчивые женщины по знакам Зодиака

Милые и слегка апатичные Рыбы могут быть невероятно навязчивыми и приставучими. Они виртуозно напрашиваются на различные поездки

сегодня, 15:50
Автор:

Ольга Чародий

Рак

Самые навязчивые женщины по знакам Зодиака

Девушка (фото из открытых источников)

Любопытство этого  знака — а что  там в личной жизни у других? — чаще всего бывает  ненормальной. Им всегда  интересно, как  живут другие люди, какие у них проблемы,  для них интересно обсудить внешность и материальное благополучие. Представительницы этого созвездия, нисколько не смущаясь, могут задавать беспардонные вопросы об интимной жизни, проблемах со здоровьем и семейных конфликтах. Такая навязчивость объясняется просто: собственная жизнь женщины-Рака не блещет яркими красками и не пестрит интересными событиями. Женщинам-Ракам очень сложно  отказать в вопросе, который их интересует. Поэтому старайтесь  отвечать им  жестко. Такие люди понимают только отказ только в такой форме. 

Овен

Овны  отличаются пробивным характером. Кроме того,  они могут  быть  бесцеремонны, когда это касается чужой жизни. У представительниц этого знака навязчивость проявляется намного ярче, чем у других женщин.  Особенно навязчивыми женщины-Овны становятся тогда, когда им что-то от вас нужно. Им сложно отказать, так как они чаще всего  идут напролом,  до конца.

Рыбы

Апатичность  и нежность Рыб может вас вначале сбить  с толку,  но они  с уровнем виртуоза могут напроситься на  нужную  им поездку или  отдых. Рыбы давят на жалость. Их  коронный номер — лесть, ложное чувство вины и прочие техники манипулирования.

Жертвами рыб становятся Близнецы, Тельцы, Весы и Водолеи. Эти знаки не могут сказать твердое "нет", поэтому вынуждены терпеть общество навязчивых рыб. Женщины-Рыбы требуют уделять им внимание и с каждым днем  все больше опутывают свою жертву. 

Дева

Дева всегда  знает ответы на все вопросы и  готова  делится советами со всеми: в  интернете, на  улице и на работе. Ведь Дева уверена, что именно она точно знает, как  лучше  одевать вашего  ребенка или что не так с вашей  внешностью.  Самое удивительное, девы нисколько не обижаются, если им сказать, что они слишком навязчивы и назойливы. Они просто выберут себе другой объект для нравоучений. Зато если попросить у Девы реальной помощи, то от навязчивости и энтузиазма у них не останется и следа.  

Напомним, астрологи говорят, что в текущем марте под защитой Высших сил окажутся шесть знаков Зодиака. Они привыкли всегда рассчитывать на себя, но в этот раз Вселенная окажет им мощную поддержку.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mixnews.lv/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ