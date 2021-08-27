Самые мстительные знаки Зодиака и особенно Львы

Человек, скажем честно, далек от идеала. И вместе с ощущением радости, доверия, совмещаются такие пороки как гнева злословие и всевозможные обиды. Весь перечень эмоций, испытываемых людьми, в независимости от их природы и эмоционального заряда, требуют выхода. Предлагаем рассмотреть насколько разные знаки зодиака склонны к мстительности.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Люди всегда стараются поделиться радостными событиями с окружающими: улыбнуться или пошутить. Совсем по-иному выглядят негативные эмоциональные переживания. Не каждый готов к выражению собственного недовольства и говорить про этом, прямо не скрывая причин от собеседника.

Многие, разгневавшись планируют сценарии мести своим недругам, чтобы потешить ущемленное самолюбие. Однако не стоит эти характеристики воспринимать фактически, астрологи сообщают о склонности к мести, а не типичном поведении того или иного знака.

Овен

Говоря об Овнах, астрологи часто говорят в шутливой форме: "Зачем ему мстить? Он просто убьет Вас". Это выходит так, ввиду того что прямолинейные Овны, строить какой-либо план не способны. Он этого делать не в состоянии. У Овна нет особых внутренних терзаний: заслужил— получи.

Телец

Тельцы в мстительности практически не замечены, как это происходит в случае с другие знаками. Чтобы вывести тельца на тропу открытой войны нужно серьезно попотеть. Если так произойдет, Телец выберет изощренную тактику. Он вычеркнет противника из перечня своих товарищей и сделает так, чтобы общие знакомые поступили так же.

Близнецы

Возможность быстрого переключения с одной темы на другую — это плюс для тех, кто видит Близнецов в действии. Пострадавший Близнец, задумав поквитаться с обидчиком, через небольшой промежуток времени может передумать или просто об этом забыть.

Рак

Вариативность черт характера данного знака четко прослеживается и в его мести. Сделать так, чтобы обидчик испытал угрызение совести — вот начальная цель нудного Рака. Это как раз та ситуация, про которую ходит пословица в народе: "Назло маме простужу уши". Поглядывая на обидчиков, Рак облачится в свой панцирь и полностью прекратит контакт. Он по долгу может не издавать не слова демонстрируя глубокую печаль, желая вызвать жалость.

Лев

Лев на путь мщения, выходит, как на охоту. Правила игры он придумывает самостоятельно. Сам же будет только наслаждаться отмщением.

Дева

Мстительный знак— это не в случае с Девой. Это весьма миролюбивый и совсем неконфликтный зодиак. Если же вам удастся ее оскорбить, вероятно, подберет законный способ противостояния: напишет заявление в органы.

Весы

Представители знака по своей природе являются превосходными дипломатами. Обидевшись, постараются обговорить все нюансы с человеком напрямую и выяснить причину. Неудивительно, что, когда они принимают решение насолить, Весов ожидает провал, они просто этого делать не умеют. Их мщение — это детские шалости.

Скорпион

Можно с точностью заявить, что вендетта изобретение Скорпионов. Знак, который не только обезоружит соперника, но и сделает так, чтобы он испытывал мучение.

Стрелец

Представители знака отличаются как мстительностью, так и злопамятностью. Они годами помнят обиды и обязательно при случае произнесут: "А я же говорил…".

Козерог

От этого зодиака можно ждать чего угодно. Но месть — это не конек Козерога. Если Козерога оскорбить, он просто прогонит обидчика с территории. Водолей Вряд ли в перечне наиболее мстительных знаков будет присутствовать списке

Водолей

А если он все же там отыщется — то его месть результат совпадений, а не четко спланированная акция.

Рыбы

Специалисты по астрологии шутливо замечают: "Обидеть Рыбу можно, но как она будет мстить не известно". В реальности рыбы довольно обидчивы. Впасть в депрессию могут из-за резкого слова. Но если судить в общим рыбы довольно безобидны и готовы быстро простить обидчика.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 23 — 29 августа 2021.





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