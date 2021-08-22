Гороскоп на эту неделю 23 - 29 августа 2021: прогноз для всех знаков Зодиака

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 23 — 29 августа 2021. Последняя неделя августа будет ярким и загруженным событиями для большинства знаков Зодиака. Но некоторым придется полениться и отдохнуть, чтобы потом поработать, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы!

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Овны, забудьте о ленивый отдых, вам не до этого. Ловите шансы, будет делаться все, как вы умеете. Жизнь Овнов разделится четко на две половины. В офисе вы будете вести себя благоразумно. Зато в личной жизни закипать от страсти и ревности.

Телец

Тельцы, финансовый аспект в вашей жизни в эту неделю августа будет на высоте. Вы обладаете необходимыми азартом, желанием к соревнованию и, несомненно, поднимет престиж того бизнеса, которым занимаетесь. Вам все по плечу.

Близнецы

Близнецы, в этот неделю августа ваше здоровье не вызывает особых проблем и тревог. В этот период стоит отказаться от экспериментов с внешностью в домашних условиях, старайтесь не использовать косметические средства новых для вас марок. И обязательно тестируйте все на запястье перед тем, как наносить то лицо.

Рак

Раки, в конце августа в профессиональной сфере вы будете фонтанировать идеями и развивать бурную деятельность. Перед вами откроются прекрасные возможности для повышения профессиональной квалификации. Постарайтесь их не упустить. Общайтесь с опытными специалистами, читайте специальную литературу.

Лев

Львы, негативные мысли могут ослабить вашу психологическую сопротивляемость. Состояние тревожности часто приводит к эмоциональному перенапряжению и становится причиной головных болей. Для того, чтобы справиться с плохими мыслями, переключите свое внимание на другого человека или ситуацию, которая не связана с тем, что происходит.

Дева

Девы, если вы находитесь на волне успеха, удача будет идти с вами рука об руку. Вам удастся реализовать любые идеи, получить одобрение и поддержку начальства, завязать полезные знакомства. Не исключены продвижения по карьерной лестнице и повышения оклада.

Весы

Весы, в личной жизни у вас кипят страсти. Вам совершенно не сложно найти повод для ссоры со своей второй половиной. Вы будете приводить множество абсурдных доводов, пытаясь объяснить свой гнев, и праздник в них верить, причем недовольство не обязательно связано с поведением вашего партнера.

Скорпион

Скорпионы, если ваш любовный союз образовался недавно, то вполне возможно, в этот последнюю неделю августа вас будет посещать чувство ревности. В связи с этим ждите от своего партнера откровенных и не очень удобных вопросов.

Стрелец

Стрельцы, напряженная ситуация на работе, длинная очередь в магазине, ломки машины — отдуваться в любом случае придется тем, кто рядом с вами. Справедливости ради надо отметить, что через некоторое время вы сами поймете, что погорячились, постараетесь смягчить ситуацию и попросите прощения.

Козерог

Козероги, в эту неделю постарайтесь давать правдивые ответы, даже если это коснется ваше самолюбие. Ведь именно сейчас откровенность позволит вам сблизиться с любимым человеком и начать говорить с ним на одном языке. На работе искренность тоже будет по достоинству оценена.

Водолей

Водолеи, вам удастся мягко, но уверенно управлять ситуацией на работе. Если вам предложат дополнительные обязанности — смело беритесь за них, это перспективно. Дома позаботьтесь об уюте — это отличный повод наладить мир в семье. Одна опасность — не начинайте себя жалеть.

Рыбы

Рыбы, хотя вы люди со здравым смыслом и практические, попробуйте внести в атмосферу ваших встреч с любимыми что-нибудь романтическое — ужин при свечах, посещение мест, в которых вы еще не бывали, где можно забыть обо всем, отдаться чувствам, не опасаясь неприятностей.

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