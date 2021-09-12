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Главная Новости Досуг психология Самые меркантильные женщины по знаку Зодиака: нужны только деньги
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Самые меркантильные женщины по знаку Зодиака: нужны только деньги

Астрологи назвали трех представительниц зодиакального круга, которые обращают внимание на богатство партнера

сегодня, 11:33
Автор:

Ольга Чародий

Астрологи уверены, что есть несколько знаков Зодиака, под покровительством которых часто рождаются меркантильные женщины. Они найдут выгоду во всем и, в первую очередь, исключительно для себя. Астрологи рассказали о трёх представительницах зодиакального круга, которые обращают внимание на богатство партнера. Об этом пишет yourtango.

Самые меркантильные женщины по знаку Зодиака: нужны только деньги

Гороскоп (фото из открытых источников)

Телец

Очень жадная личность, любит дорогие подарки. На них у вас не получится потратить 3 копейки.

Тельцы любят украшения и хорошо оценят подарок с бриллиантом. Здесь вам придется научиться находить разницу между подарками, когда Тельцу нужно внимание, и подарками на праздники. Если Телец грустит, купите ей платье. А вот на праздники — только украшения.

Близнецы

Женщины-Близнецы готовы бросить все и сразу, если на горизонте появится человек, способный удовлетворить все их материальные потребности. Мечтая о лучшей жизни, представительницы этого знака Зодиака постоянно находятся в поиске более выгодной партии.

Водолей

Представительниц этого знака раздражают постоянные жалобы своей второй половинки, которая обвиняет в своих проблемах всех вокруг. И если на горизонте у нее виднеется богатый человек, она без зазрения совести бросит своего мужа. Ведь женщины-Водолеи считают, что родились для того, чтобы жить в роскоши, а скромная жизнь совсем не для них.

Напомним, гороскоп на сентябрь 2021 прогнозирует благоприятные и неблагоприятные дни для представителей всех знаков Зодиака. Узнайте, что приготовили для вас звезды, кого ждут любовные приключения, а у кого появятся новые финансовые затраты.


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Источник: https://mixnews.lv/
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