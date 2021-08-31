Гороскоп на сентябрь 2021: прогноз на этот месяц для знаков Зодиака

Гороскоп на сентябрь 2021 прогнозирует благоприятные и неблагоприятные дни для представителей всех знаков Зодиака. Узнайте, что приготовили для вас звезды на этот месяц и неожиданности вас ждут в этот первый месяц осени. Узнайте, что подготовил для вас первый месяц осени, который еще сохраняет остатки летнего тепла. На какой знак стоит, кто испытывает любовных приключений, а у кого появятся новые финансовые затраты. Подробнее в гороскопе на сентябрь 2021 года.

Гороскоп (фото из открытых источников)

ОВЕН

В сентябре для Овнов на первый план выйдут работа и взаимоотношения в коллективе. Не отказывайте в помощи коллегам, благодаря этому вы сможете несколько подкорректировать в ваших отношениях. Держите свое слово, но не обещайте того, что вам трудно потом будет выполнить.

ТЕЛЕЦ

Начало осени — очень деловой период для Тельца. Вашим кредо станет слово "надо", и ответственность возьмет верх над разрешительными желаниями. Судьба порадует вас приятными сюрпризами в сентябре, встречами со старыми знакомыми. Если вы хотели исправить старую ошибку, сейчас это удастся.

БЛИЗНЕЦЫ

Все события сентября у Близнецов будут в основном крутиться вокруг семейных дел и взаимоотношений с родственниками. Ретроградная фаза Меркурия предупреждает о том, что придется вернуться к решению старых проблем, прошедшие хлопоты выйдут на первый план, а новые дела, наоборот, будут "заморожены".

РАК

В сентябре Ракам не стоит упускать шансов на новые выгодные проекты. Это даст возможность поправить финансовое положение и соответственно поднимет настроение. В этот период будьте слишком строги к окружающим. Если у вас есть маленькие дети, то сейчас они будут крайне уязвимы.

ЛЕВ

В сентябре для Львов основная причина для беспокойства — деловое партнерство. Все контракты, юридические документы, договоры следует проверять особенно тщательно. Грамотно оформленные внешне, они могут содержать непроверенную информацию. Руководствуйтесь правилом "доверяй, но проверяй".

ДЕВА

В сентябре повышенная возбудимость может негативно отразиться на работоспособности Дев. Сдерживайте раздражительность, чтобы не нажить себе неприятностей. Учитесь правильно распределять собственные ресурсы. Прислушайтесь к подсказкам интуиции. Организм сам подскажет правильный вариант поведения.

ВЕСЫ

Сентябрь Весам необходимо начать с подведения итогов. Весы могут столкнуться с недостатками и ошибками прошлого. Преодоление препятствий требует больших затрат энергии и времени. Не следует много от этого месяца. Используйте этот период для достижения согласованности своих желаний и поступков.

СКОРПИОН

Сентябрь удивит Скорпионов необычностью и новизной. Старайтесь в полной мере воспользоваться возможностями, которые предлагает судьба. Целесообразно поддерживать хорошие отношения с окружающими, заручиться их поддержкой. Однако прекрасная интуиция Скорпиона подскажет, кому верить не стоит.

СТРЕЛЕЦ

В сентябре Стрельцам следует воспользоваться благоприятным расположением звезд, чтобы вдоволь насладиться романтикой и чувственностью отношений. Вас ждут новые знакомства и искренние отношения. Больше времени проводите с любимым человеком, даря друг другу удовольствие и наслаждение.

КОЗЕРОГ

В сентябре кипучая деятельность Козерога вызовет немало сплетен и интриг, но они не станут замечать такие мелочи. После того как отсеются недоброжелатели от союзников, действуйте не один на один, независимо от того, работаете над новым проектом или собрались в магазин.

ВОДОЛЕЙ

Первый осенний месяц пройдет для Водолеев в стиле ретро. Водолеям придется вернуться к старым делам и планов, а так же встретить старых знакомых, а может быть, и наладить с ними деловые контакты.

РЫБЫ

Для Рыб осень начнется в стиле "экшн". Сентябрь будет для Рыб достаточно динамичным месяцем. Не оставайтесь в одиночестве, сейчас для вас важна компания. Особое внимание уделите своей внешности. Умение одеваться со вкусом и вести себя достойно всегда отмечается окружающими.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 30 августа — 5 сентября 2021 года.

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