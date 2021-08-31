Гороскоп на сентябрь 2021: прогноз на этот месяц для знаков Зодиака

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Ольга Чародий
Гороскоп на сентябрь 2021 прогнозирует благоприятные и
неблагоприятные дни для представителей всех знаков Зодиака. Узнайте, что
приготовили для вас звезды на этот месяц и неожиданности вас ждут в этот первый
месяц осени. Узнайте,
что подготовил для вас первый месяц осени, который еще сохраняет остатки
летнего тепла. На какой знак стоит, кто испытывает любовных приключений, а у
кого появятся новые финансовые затраты. Подробнее в гороскопе на сентябрь 2021
года.
Гороскоп (фото из открытых источников)
ОВЕН
В сентябре для Овнов на первый план выйдут работа и
взаимоотношения в коллективе. Не отказывайте в помощи коллегам, благодаря этому
вы сможете несколько подкорректировать в ваших отношениях. Держите свое слово,
но не обещайте того, что вам трудно потом будет выполнить.
ТЕЛЕЦ
Начало осени — очень деловой период для Тельца. Вашим кредо
станет слово "надо", и ответственность возьмет верх над
разрешительными желаниями. Судьба порадует вас приятными сюрпризами в сентябре,
встречами со старыми знакомыми. Если вы хотели исправить старую ошибку, сейчас
это удастся.
БЛИЗНЕЦЫ
Все события сентября у Близнецов будут в основном крутиться
вокруг семейных дел и взаимоотношений с родственниками. Ретроградная фаза
Меркурия предупреждает о том, что придется вернуться к решению старых проблем,
прошедшие хлопоты выйдут на первый план, а новые дела, наоборот, будут
"заморожены".
РАК
В сентябре Ракам не стоит упускать шансов на новые выгодные
проекты. Это даст возможность поправить финансовое положение и соответственно
поднимет настроение. В этот период будьте слишком строги к окружающим. Если у
вас есть маленькие дети, то сейчас они будут крайне уязвимы.
ЛЕВ
В сентябре для Львов основная причина для беспокойства —
деловое партнерство. Все контракты, юридические документы, договоры следует
проверять особенно тщательно. Грамотно оформленные внешне, они могут содержать
непроверенную информацию. Руководствуйтесь правилом "доверяй, но
проверяй".
ДЕВА
В сентябре повышенная возбудимость может негативно отразиться
на работоспособности Дев. Сдерживайте раздражительность, чтобы не нажить себе
неприятностей. Учитесь правильно распределять собственные ресурсы.
Прислушайтесь к подсказкам интуиции. Организм сам подскажет правильный вариант
поведения.
ВЕСЫ
Сентябрь Весам необходимо начать с подведения итогов. Весы
могут столкнуться с недостатками и ошибками прошлого. Преодоление препятствий
требует больших затрат энергии и времени. Не следует много от этого месяца.
Используйте этот период для достижения согласованности своих желаний и поступков.
СКОРПИОН
Сентябрь удивит Скорпионов необычностью и новизной.
Старайтесь в полной мере воспользоваться возможностями, которые предлагает
судьба. Целесообразно поддерживать хорошие отношения с окружающими, заручиться
их поддержкой. Однако прекрасная интуиция Скорпиона подскажет, кому верить не
стоит.
СТРЕЛЕЦ
В сентябре Стрельцам следует воспользоваться благоприятным
расположением звезд, чтобы вдоволь насладиться романтикой и чувственностью
отношений. Вас ждут новые знакомства и искренние отношения. Больше времени
проводите с любимым человеком, даря друг другу удовольствие и наслаждение.
КОЗЕРОГ
В сентябре кипучая деятельность Козерога вызовет немало
сплетен и интриг, но они не станут замечать такие мелочи. После того как
отсеются недоброжелатели от союзников, действуйте не один на один, независимо
от того, работаете над новым проектом или собрались в магазин.
ВОДОЛЕЙ
Первый осенний месяц пройдет для Водолеев в стиле ретро.
Водолеям придется вернуться к старым делам и планов, а так же встретить старых
знакомых, а может быть, и наладить с ними деловые контакты.
РЫБЫ
Для Рыб осень начнется в стиле "экшн". Сентябрь будет для Рыб достаточно динамичным месяцем. Не оставайтесь в одиночестве, сейчас для вас важна компания. Особое внимание уделите своей внешности. Умение одеваться со вкусом и вести себя достойно всегда отмечается окружающими.
Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 30 августа — 5 сентября 2021 года.
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