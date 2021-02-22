«Роковой день»: что предсказывала Ванга на 22.02.2021

Сегодняшний день, 22.02.2021 особенный тем, что в нем скопилось пять двоек. Болгарская ясновидящая Ванга с осторожностью относилась к таким датам и предупреждала, что они сулят мало хорошего.

что предсказывала Ванга на 22.02.2021 / Фото: shutter_m / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

В прошлом году мы пережили один день пяти двоек, еще тогда эксперты вспоминали слова известной прорицательницы, которая говорила о "вспышке старой болезни". И вот уже целый год человечество живет в условиях пандемии коронавируса.

Ванга говорила, что день, в который происходит скопление двоек, является "роковым". Тогда могут произойти природные катаклизмы и техногенные аварии, поэтому жителям сейсмически опасных зон, а также тем, кто живет в регионах схождения лавин и извержения вулканов, нужно быть осторожнее. Но в предсказаниях нет конкретного места, где может случиться катастрофа.

Однако, болгарская ясновидящая радовала и хорошими новостями на текущий год. По ее словам, в 2021 году "рак свяжут железными цепями". Ученые со всего мира действительно упорно работают над тем, чтобы создать лекарство от этого недуга и уже есть заметный прогресс. Вполне возможно, что в скором времени оно будет доступно людям, страдающим онкологией.

Также Ванга отметила, что негативное влияние двоек скоро ослабнет, произойдет это 20 марта. После этой даты все начнет налаживаться в плане геополитики, и будем надеяться, что в плане ситуации с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что болгарская предсказательница Ванга назвала три знака Зодиака, которые, по ее мнению, считаются самыми опасными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ждет мир в 2021 году. Эксперты назвали три наиболее громких пророчества Ванги.

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