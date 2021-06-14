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Пять вещей, которые нужно помнить, когда вы «сломлены»

Психологи рассказали, что нужно помнить в тяжелые периоды своей жизни, когда вы чувствуете, что «сломлены»

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий

У многих людей случаются такие жизненные моменты, когда им кажется, что весь мир настроен против, когда нет ни желания, ни сил двигаться дальше. В такие ситуации человек чувствует, что "сломлен". Но никогда не нужно сдаваться, ведь этот тяжелый жизненный этап может быть началом чего-то нового и хорошего. Психологи рассказали, какие вещи нужно помнить, когда все валится из рук. 

Пять вещей, которые нужно помнить, когда вы «сломлены»

что нужно помнить, когда вы «сломлены» / фото: wall.alphacoders

Помните, что боль позволяет вам расти

В жизни бывают как хорошие, так и плохие моменты. И то, и другое нужно уметь принимать с благодарностью, ведь проходя через трудности, человек становится сильнее и получает бесценный опыт. Помните, что работа над собой делает вас мудрее.

Учитесь принимать и уважать свои чувства

Не бойтесь выражать своих эмоций и чувств. Перестаньте их блокировать, а наоборот, принимайте, невзирая на то, позитивные они или нет. Если вы переполнены негативом (обидами, ревностью, печалью, отчаянием), то примите их, потому что так их будет легче отпустить и забыть. Не накапливайте в себе чувства, чтобы в один прекрасный момент они не выплеснулись наружу и не усугубили ситуацию, спровоцировав скандал, драку или ссору. Проявление эмоций является неотъемлемой частью жизни.

Помните о своей цели

Ваш жизненный опыт как отрицательный, так и позитивный, позволяет расширить перспективу мира. Боль, которую вы пережили, позволяет вам сопереживать и отождествлять себя с чужой болью и ценить искренне счастье. Помните свои "почему" и размышляйте о том, как негативные ситуации, с которыми вам пришлось сталкиваться в жизни, позволяют увидеть более четкую цель, помогают лучше понять свое предназначение на этой планете.

Концентрируйтесь на позитивных сторонах жизни

Если вы чувствуете, что морально "сломаны", посмотрите на ситуацию с другой стороны и попытайтесь найти в ней хорошие стороны. Один из первых шагов к исцелению и просветлению — окружить себя позитивом. Настройте себя на то, что завтра будет новый день и он принесет вам много радостях и приятных событий. Нужно просто в это поверить!

Помните, что все в этом мире временно

За черной полосой непременно последует белая, так что не сдавайтесь и всегда идите вперед. Кем бы вы ни были, знайте, что вы можете быть лучше. Вы можете делать то, что хотите, пока хотите. Позитивные мысли — это ключ к счастью. Все в жизни временно. Не усложняйте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как перестать зависеть от мнения окружающих.


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Источник: https://informost.com/psihologiya/9-veshhej-kotorye-nuzhno-pomnit-kogda-vy-slomleny/
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Обусуждения

Жора

сегодня, 14:59

я так уже лет 15 живу... Лучше не будет, просто поверьте

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