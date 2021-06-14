Большинство людей, к сожалению, сильно зависят от мнения окружающих, они бояться сплетен, осуждения и разговоров, поэтому часто не решаются на поступки, которые могли бы изменить их жизнь в лучшую сторону. Психологи рассказали, как перестать зависеть от мнения чужих людей и избавиться от привычки всем угождать.

как перестать зависеть от мнения окружающих (фото из открытых источников)

Поднимите самооценку

Эксперты говорят, что чаще всего от мнения окружающих зависят люди с низкой самооценкой. Неуверенный в себе человек начинает искать поддержку и одобрение извне, не понимая, что делает себе только хуже. Повышайте свою самооценку и не сомневайтесь в своих силах!

Осознайте, что все уникальны

Невозможно нравиться всем подряд, просто запомните это и перестаньте угождать чужим людям. Каждый человек уникален, у него есть свои желания, потребности, принципы и видение той или иной ситуации. И быть другим — это нормально.

Примите факт, что люди могут завидовать

Бывает так, что люди неосознанно негативно могут высказаться в ваш адрес, таким образом, оправдывая собственные неудачи. Если ваше новое приобретение или новый успех не одобрили, вполне вероятно, что человек внутренне негодует, что не может себе такого позволить или хотя бы на шаг приблизиться к вашему уровню.

Поймите, что некоторые личности самоутверждаются за ваш счет

Когда в жизни не удается занять свое место и выбиться в высшие круги общества, критики начинают самоутверждаться за счет более успешных людей. Старайтесь ограничить круг общения с такими людьми.

Избавьтесь от перфекционизма

Психологи говорят, что люди, которые зависят от чужого мнения, часто страдают синдромом отличницы/отличника. Это когда любую работу, независимо от того, для себя ее делает человек или для кого-то, он пытается выполнить на 100%, без изъянов. А когда это не получается, он винит себя за несовершенство. Избавьтесь от этого синдрома, позволяйте себе ошибаться и получать ценный опыт.

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