Пять вещей, которые нельзя требовать от партнера

Чтобы отношения оставались гармоничными и приносили комфорт, у партнеров должно быть понятие личного пространства. Есть границы, которые лучше не нарушать. Психологи назвали несколько вещей, которые не стоит требовать у своего партнера.

Что нельзя требовать от своего партнера / фото: Shutterstock

Прекратить общение с друзьями или членами семьи

Нельзя препятствовать общению своего любимого человека с людьми, которые ему дороги. Попытайтесь спокойно и конкретно объяснить, что вам не нравится в словах и поступках его родных или друзей. Вы можете сами отказаться от общения с ними, но заставлять партнера так делать не стоит. В ином случае, это считается эмоциональным насилием.

Заставлять вас проводить время с его друзьями или членами семьи

Этот пункт является логическим продолжением предыдущего. Если вас не могут заставить прекратить общение с вашими друзьями, то и навязывать общение со своими тоже не должны.

Настаивать на смене места работы или увольнении

Не нужно заставлять своего партнера увольняться с работы или искать более оплачиваемое место, когда ему нравится то, чем он занимается. Постоянное давление не приведет ни к чему хорошему, такими манипуляторными действиями вы разрушаете отношения.

Обесценивать достижения

Есть партнеры, которые пытаются обесценить победы, успехи и любые достижения своей второй половинки. Например, абьюзер может добиваться того, чтобы женщина начала думать будто она правда никудышная хозяйка или плохая мать. Вот тогда можно будет сыграть роль наставника или спасителя в ослепительно белом пальто. Понятно, что секрет такого поведения — собственная несостоятельность и неуверенность в себе.

Критиковать внешность

Бывают ситуации, когда мужчина настойчиво просит девушку перекраситься в блондинку или сделать губы/грудь, но ей не хочется менять свою внешность. Но такого вообще нельзя требовать от своего партнера. Не пытайтесь никого переделывать "под себя".

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