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Пять важных уроков жизни, которые мы понимаем слишком поздно

Нейросоциопсихолог Конор Хоган назвал пять жизненных уроков, которые большинство людей усваивает слишком поздно

сегодня, 05:20
Автор:

Светлана Шкурупий
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Жизнь довольно непредсказуемая и постоянно преподносит нам важные уроки, ведь каждый день мы узнаем что-то новое и получаем колоссальный опыт. Однако, есть жизненные принципы, которые многие люди понимают слишком поздно. Нейросоциопсихолог Конор Хоган назвал 5 главных из них.

Пять важных уроков жизни, которые мы понимаем слишком поздно

Какие жизненные уроки мы усваиваем слишком поздно (фото из открытых источников)

Жизнь только одна

Многие люди воспринимают жизнь, как должное и порой не задумываются о том, насколько она ценная и что нужно ловить каждый момент и наслаждаться каждым прожитым днем. Всегда нужно дорожить шансом, полученным от Вселенной.

Выбор, который вы делаете, определяет ваш путь

Эксперт говорит, что любой выбор, который делает человек влияет на его жизнь и судьбу, хоть он, кажется и незначительный, на первый взгляд. Поэтому нужно понимать, что от вас самих зависит очень многое, и чтобы получить желаемое, нужно прилагать усилия.

У вас столько же способностей, сколько и у большинства других людей

Бывают ситуации, когда вы встречаете человека и думаете, что вот вы не настолько хороши или умны, но на самом деле, вы просто себя недооцениваете. Нужно бороться со своими комплексами, повышать самооценку и развивать умение самопрезентации себя как личности.

То, что вы "слишком стары" – глупое оправдание, которое вы придумали

Эксперт говорит, что это глупое оправдание, на которое часто опираются люди среднего возраста, у которых нет проблем со здоровьем. Не нужно придумывать себе что-то и ограничивать себя, потому что у вас есть способность меняться и достаточно сил, чтобы справиться со всем.

Вам не нужно, чтобы другие верили в вас, пока вы верите в себя

Часто люди ищут поддержку в окружающих, а когда ее не находят или она слабо выражена, то опускают руки. Но нельзя так делать, поверьте в себя сами, свои силы и в то, что можете преуспеть во многих делах. Не бойтесь пробовать!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие жизненные истины никто не хочетпризнавать.


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Источник: https://drconorhogan.medium.com/7-lessons-people-often-learn-too-late-in-life-a4693cc8318c
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