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Пять жизненных истин, которые никто не хочет признавать

Эти истины стоит помнить каждому из нас

сегодня, 06:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди, глубоко увязнув в своих мыслях, забывают или отрицают важные жизненные истины, которые помогают нам больше понять себя, окружающих и дают нам возможность развиваться.

Пять жизненных истин, которые никто не хочет признавать

(фото из открытых источников)

Легче держаться, чем отпустить и расти

Для того, чтобы двигаться вперед, а не стоять на одном месте, вам нужно развиваться и порой отпускать людей, работу, свои комплексы и страхи, которые мешают вам достигнуть своей цели. Не бойтесь отпускать, и вы поймете, что некоторые вещи не настолько важные, как казалось на первый взгляд. 

Мы тратим много времени на беспокойство

Нужно понять, что беспокойство и тревога никак не повлияют и не изменят результат. Тренируйте свой ум, чтобы не впадать в панику, а сохранять спокойствие при любых жизненных ситуациях. Больше делайте — меньше волнуйтесь. 

Мы путаем занятость с продуктивностью

Мы должны обращать внимание исключительно на рост. Поэтому сфокусируйтесь на том, что действительно важно и отпустите то, что не позволяет вам развиваться. 

Чем больше бесконтрольных денег, тем больше проблем

Все люди стремятся к богатству, но не все умеют его контролировать. Стоит избегать ненужных расходов на вещи, которые вам не особо нужны, чтобы впечатлить каких-то людей (коллег, знакомых), хотя общаться с ними у вас нет желания. Нужно научиться управлять деньгами, чтобы они не стали управлять вами. 

Наши модные гаджеты часто обезличивают нас

Современный мир сложно представить без гаджетов, которые буквально захватили все наше внимание. Но людям стоит быть более человечными и добрыми. Не нужно прятаться за смартфонами и делиться эмоциями только с помощью смайлов. Намного важнее личные разговоры, зрительный контакт, и в целом реальная жизнь. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие важные жизненные правила используют успешные женщины. 


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Источник: https://informost.com/samorazvitie/20-zhyostkih-zhiznennyh-istin-kotorye-nikto-ne-hochet-priznavat/
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