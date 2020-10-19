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Пять типов людей, от которых нужно держаться подальше

Эти типы людей негативно влияют на вашу жизнь

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждому человеку нужно наращивать социальный капитал и знакомиться с новыми людьми. Но, есть личности, от которых лучше держаться подальше, потому что ничего хорошо они в вашу жизнь не принесут. Что это за типы людей рассказало издание "Единственная".

Пять типов людей, от которых нужно держаться подальше

Нытики

Каждый человек время от времени любит поныть, и в этом нет ничего плохого. Но, иногда это становится привычкой, которая усложняет жизнь окружающих людей.  Нытики постоянно чем-то недовольны и создают вокруг себя отрицательную энергетику, которая может повлиять на ваше настроение. 

Психи

Людей с психическими недостатками, которые стараются всегда быть жертвой, чтобы привлекать внимание других, также стоит держать подальше от себя. Их поведение бывает навязчивым и может нарушить ваши личные границы. 

Токсичные люди

Ограничьте общение с людьми, которые подрывают вашу веру в себя, провоцируют конфликты, стрессовые ситуации и пытаются вами манипулировать. Никому не позволяйте контролировать и критиковать вашу жизнь. 

Коллекционеры

Дружба с такими людьми тешит самолюбие, ведь их круг состоит из успешных друзей. Но  потом оказывается, что твоя личность мало их интересует.  Если ты потеряешь успех — потеряешь и их. 

Инфантилы

Это люди, которые не самостоятельны в своих решениях и действиях. С ними сложно построить общение и вести какие-то дела, потому что в конечном итоге, виноваты во всех неудачах будете именно вы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие типы женщин отпугивают мужчин.


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