Четыре типа женщин, которые отпугивают мужчин

Javier Sánchez Mingorance

Каждая женщина мечтает встретить мужчину, с которым она всегда будет любимой и желанной, а их отношения будут крепкими и длительными. Но не всем представительницам прекрасного пола удается найти свою любовь. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram объяснил, почему некоторым дамам сложно найти спутника жизни.

Специалист рассказал о нескольких женских типажах, которые могут отталкивать мужчин и тем самым препятствовать своей любви.

Неприступная "Снежная Королева"

Чаще всего такой образ лишь прикрывает неуверенность в себе и ранимость. Снежная Королева неприступна, внешне спокойна, каждым жестом демонстрирует холодность и безразличие. Чаще всего, мужчин такой типаж отпугивает, поскольку им важна эмоциональная открытость женщины, с которой не нужно "воевать".

"Мамочка"

Гиперопека не привяжет мужчину надолго. Женщина же рискует потерять себя в таких отношениях и по итогу остаться брошенной. Чаще всего подобный сценарий выбирается от отсутствия любви и уважения к себе.

"Легкая добыча"

Психолог говорит, что мужчины побаиваются доступных женщин, поскольку легкая добыча вызывает настороженность – "что-то с ней не так?". Мужчинам важно добиваться, завоевывать. Упрощая партнеру задачу и соглашаясь на все его условия и предложения, женщина значительно снижаете свою ценность. Покладистость и чрезмерная податливость в ущерб своим интересам приводит к тому, что мужчина перенасыщается женской энергией и, как следствие, уходит от таких отношений.

Женщины с целью выйти замуж

Распознать таких "охотниц за штампом" не так уж сложно — они всегда будут говорить мужчине только то, что он хочет услышать. Такая женщина всегда в отличном настроении, хозяйка на все руки, вся такая идеальная и послушная. Такое ощущение, что она готова всю свою жизнь посвятить только мужу. Поэтому собственных интересов и хобби в такой женщины, в основном, нет, потому что на это просто не остается времени, ведь она "вся в мужчине и его проблемах".





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