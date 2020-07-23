kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.07.2020

BTC/USD

9498.92

ETH/USD

263.28

LTC/USD

44.90

НБУ 23.07.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Четыре типа женщин, которые отпугивают мужчин
commentss НОВОСТИ Все новости

Четыре типа женщин, которые отпугивают мужчин

Таким женщинам бывает сложно построить крепкие отношения

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Четыре типа женщин, которые отпугивают мужчин

Javier Sánchez Mingorance

Каждая женщина мечтает встретить мужчину, с которым она всегда будет любимой и желанной, а их отношения будут крепкими и длительными. Но не всем представительницам прекрасного пола удается найти свою любовь. Семейный психолог Андрей Николаев на своей странице в Instagram объяснил, почему некоторым дамам сложно найти спутника жизни.

Специалист рассказал о нескольких женских типажах, которые могут отталкивать мужчин и тем самым препятствовать своей любви.

Неприступная "Снежная Королева"

Чаще всего такой образ лишь прикрывает неуверенность в себе и ранимость. Снежная Королева неприступна, внешне спокойна, каждым жестом демонстрирует холодность и безразличие. Чаще всего, мужчин такой типаж отпугивает, поскольку им важна эмоциональная открытость женщины, с которой не нужно "воевать".

"Мамочка"

Гиперопека не привяжет мужчину надолго. Женщина же рискует потерять себя в таких отношениях и по итогу остаться брошенной. Чаще всего подобный сценарий выбирается от отсутствия любви и уважения к себе.

"Легкая добыча"

Психолог говорит, что мужчины побаиваются доступных женщин, поскольку легкая добыча вызывает настороженность – "что-то с ней не так?". Мужчинам важно добиваться, завоевывать. Упрощая партнеру задачу и соглашаясь на все его условия и предложения, женщина значительно снижаете свою ценность. Покладистость и чрезмерная податливость в ущерб своим интересам приводит к тому, что мужчина перенасыщается женской энергией и, как следствие, уходит от таких отношений.

Женщины с целью выйти замуж

Распознать таких "охотниц за штампом" не так уж сложно — они всегда будут говорить мужчине только то, что он хочет услышать. Такая женщина всегда в отличном настроении, хозяйка на все руки, вся такая идеальная и послушная. Такое ощущение, что она готова всю свою жизнь посвятить только мужу. Поэтому собственных интересов и хобби в такой женщины, в основном, нет, потому что на это просто не остается времени, ведь она "вся в мужчине и его проблемах".


Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему успешных женщин не зовут замуж.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!