Пять способов поднять себе настроение даже в самые тяжелые дни

Постоянные стрессы на работе, усталость, конфликты с руководством, нелады в семье... Казалось бы, как тут сохранить присутствие духа? Тем не менее, есть способы даже в самые тяжелые дни сохранять хорошее настроение. С помощью портала mport мы расскажем тебе о них.

Как сохранить хорошее настроение

1. Чтобы всегда иметь хорошее настроение, научись контролировать себя. Не ной по пустякам, избегай ссор с близкими людьми, будь милосерден. Когда прощаешь, то избавляешься от гнева и мстительных чувств, которые вредят только тебе самому.

2. Постарайся смотреть на мир с юмором. Даже если тебя нанесли оскорбление или ты попал в тяжелую ситуацию. Все равно улыбнись и скажи себе: "И это пройдет". На минуточку, так было написано на кольце царя Соломона, который был известен своей мудростью.

3. Не сиди дома, злясь на весь мир. Лучше пойди на тренировку. Это помогает избавляться от плохих мыслей. Можешь позвонить другу и позвать его в бар. За приятной беседой забудешь о проблемах.

4. Внеси в свою жизнь что-то новенькое. Психологи рекомендуют время от времени изменять устойчивые привычки – например, завести новое хобби или сменить стиль одежды. Последнее, кстати, может привлечь больше внимания противоположного пола.

5. Научись расслабляться во время работы. Думай о чем-нибудь приятном: о том, что вечером отыграешься по полной на боксерской груше, на велосипеде выкрутишь всю злобу, накопившуюся за день.

Эти маленькие хитрости помогут тебе оставаться в хорошем настроении даже в самых стрессовых ситуациях. Также издание "Комментарии" расскажет, как освоить тонкое искусство дремоты.

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