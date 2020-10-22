Как освоить тонкое искусство дремоты: советы тем, кто не может выспаться

При современном жизненном темпе для многих людей выспаться — это непозволительная роскошь. И именно поэтому на арену выходит тонкое искусство дрема, которое поможет быстро и эффективно возобновлять свои силы и оставаться бодрым любое время суток. Сегодня с помощью портала mport мы расскажем, как действовать, чтобы легкая дремота была полезна для тебя.

Учимся правильно дремать

Концентрат сна

Есть ученые, которые рекомендуют дремать всегда, когда есть такая возможность. К слову, 20 минут легкой дремоты могут максимально восстановить концентрацию внимания. Также дремота нормализует давление, улучшит настроение и приведет в норму координацию движений.

Встать свеженьким

Некоторые специалисты по сну и релаксации рекомендуют выпивать чашку кофе перед тем, как собираешься задремать. Вся фишка такого трюка, что за 20-30 минут дремоты кофе не успеет подействовать. Начнет оно действовать, когда ты уже проснешься, тем самым сразу вернет тебя к бодрости.

Где дремать

В больших городах можно дремать в транспорте. Еще в перерывах между работой. Главное помни, дремота в течение 45 минут включает в себя одну из глубоких фаз сна, которая позволит разгрузить нервную систему и приведет в порядок деятельность твоего мозга.

Поможет всем

Даже тем, кто в принципе спит нормально, дремота пойдет на пользу. Покемаришь 20 минут и взбодришься лучше, чем от чашки кофе. А если совместить эти два фактора, то вообще можно привести организм в нормальное состояние без вреда здоровью.

После того, как ты научишся дремать правильно, у тебя начнется совершенно новая жизнь. Ты будешь полон сил и энергии, а твои коллеги будут поражены твоей работоспособностью. Также издание "Комментарии" расскажет, как сон нагишом поможет похудеть.

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