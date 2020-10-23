От каких женщин никогда не уходят мужчины: ответ психолога

Большинство женщин прилагают максимум своих усилий, чтобы возлюбленный всегда был рядом с ними. Однако в жизни наступает момент, когда мужчина решает уйти. Почему так происходит и как не допустить, чтобы дело дошло до расставания, рассказывает психолог Елена Шершнева. Об этом пишет издание obozrevatel.

От каких женщин никогда не уходят мужчины. Фото: unsplash

Эксперт поделилась от каких женщин никогда не уходит партнер. Оказалось, что мужчина вряд ли бросит женщину, которая является самодостаточной и знает себе цену. Он чувствует, что рядом с такой половинкой будет становиться только лучше, поэтому ему просто не захочется отпускать ее.

Также мужчина готов всю свою жизнь прожить с женщиной, которая не верит в стереотип "мужчины уходят". Она попросту даже не задумывается об этом, а живет счастливой и наполненной жизнью. Такие женщины не зациклены на том, что еще не произошло, наоборот, они наслаждаются сегодняшним моментом.

"Да, они не хотели бы расстаться с любимым человеком. А еще не хотели бы попасть под сокращение на работе. Или чтоб дом пострадал от пожара. При этом они не листают на досуге трудовой договор и вряд ли ходят на курсы пожарной безопасности", — поделилась Елена.

Женщины, которые уходят первыми, тоже не боятся остаться в одиночестве. Эксперт говорит, что тут дело не в том, чтобы сыграть на опережение, а в том, чтобы вовремя закончить отношения, которые уже давно себя изжили.



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