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Пять простых правил, как найти мужчину своей мечты

Психологи рассказали, что нужно делать женщине, чтобы найти мужчину своей мечты и построить серьезные отношения

сегодня, 12:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Вы замечали, что одни девушки буквально купаются в мужском внимании, тогда как другие месяцами страдают от одиночества и безуспешно сидят на сайтах знакомств. Психологи говорят, что все дело в неправильных психологических установках. Что нужно сделать женщине, чтобы найти мужчину своей мечты?

Пять простых правил, как найти мужчину своей мечты

Как найти мужчину мечты / Фото: Pablo Heimplatz on Unsplash

Отпустите прошлое

Не зацикливайтесь на неудачах в отношениях, принимайте все как бесценный опыт и отпускайте мужчин, с которыми у вас ничего не сложилось. Не думайте о том, что не получится, просто позвольте себе быть счастливой, без лишнего груза.

Четко формулируйте свои желания

Определите для себя, какого мужчину вы хотите видеть рядом, а еще лучше — представьте во всех деталях своего будущего избранника. Визуализируйте свои мечты, ведь чем четче вы сформулируйте желания, тем скорее вселенная ответит на ваш запрос.

Полюбите себя

Если вы хотите, чтобы вас любили другие, то в первую очередь, научитесь любить и принимать себя сами. Помните, что изъяны и комплексы есть у всех, поэтому они не должны отражаться на вашей самооценке. 

Работайте над собой

Если вы хотите, чтобы красивый мужчина обратил на вас внимание, тогда следите за собой, занимайтесь саморазвитием, освойте полезные навыки, которые позволят вам заводить новые знакомства. Будьте объективны: если хотите встретить идеального мужчину, сделайте так, чтобы он не смог пройти мимо вас.

Отпустите ситуацию

Не стоит зацикливаться на желании встретить идеального мужчину, просто отпустите ситуацию и тогда проблема решится сама собой. Получайте удовольствие от легкого флирта, комплиментов, ухаживаний со стороны мужчин, тогда обязательно на вашем горизонте появится "тот самый".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с каким мужчиной точно не стоит заводить отношения.


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Источник: https://elle.ua/otnosheniya/blog-ob-otnosheniyah/6-prostih-pravil-kak-nayti-muzhchinu-svoey-mechti/
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