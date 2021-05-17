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Главная Новости Досуг психология Пять признаков того, что вы усложняете свою жизнь
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Пять признаков того, что вы усложняете свою жизнь

Опубликован список признаков, которые помогают понять, что вы несознательно усложняете свою жизнь

сегодня, 18:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди, сами того не понимая, усложняют себе жизнь и не дают себе развиваться. Всему виной какие-то страхи и комплексы. Эксперты назвали признаки, указывающие на то, что вам пора что-то менять.

Пять признаков того, что вы усложняете свою жизнь

как вы усложняете свою жизнь (фото из открытых источников)

Вами руководят страхи

У любого человека бывают моменты слабости. Но некоторые живут ими. И рано или поздно наши страхи берут вверх и начинают управлять жизнью. Это редко приводит к чему-то хорошему. Не допускайте этого!

Вы начинаете новую жизнь с "понедельника"

Садитесь на диету, начинаете качать новую группу мышц… Вернее, вы только собираетесь этим всем заняться, а до дела так и не доходит. Все время что-то мешает. Стоит ли уточнять, что такой подход вовсе не улучшает жизнь?

Вы живете с ожиданиями

Через год все измениться, точно! Вот совсем чуть-чуть и счастье придет…подобный ход мыслей приводит к самой распространенной ошибке — неумению быть счастливым здесь и сейчас. Если вы не умеете наслаждаться жизнью сегодня, почему вдруг начнете завтра?

У вас заниженная самооценка

Каждый день вы ругаете себя за что-то и почему-то считаете, что не достойны хорошей жизни достойных людей. Но совершенных людей не бывает. Терпеть поражение в чем-то — это нормально. Но ненормально ничего не менять.

Вы не следите за временем

Вам не хватает 24 часов в сутках? Считаете, что за них невозможно все успеть сделать? Но очень часто люди в погоне за какими-то материальными ценностями, не успевают нормально поесть и отдохнуть. А потом получают синдром хронической усталости или эмоциональное выгорание. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что вы "отстали" от жизни.


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Источник: https://www.instagram.com/p/COdZN8Gn28A/
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