Пять признаков того, что вы усложняете свою жизнь

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Многие люди, сами того не понимая, усложняют себе жизнь и не дают себе развиваться. Всему виной какие-то страхи и комплексы. Эксперты назвали признаки, указывающие на то, что вам пора что-то менять.
как вы усложняете свою жизнь (фото из открытых источников)
Вами руководят страхи
У любого человека бывают моменты слабости. Но некоторые живут ими. И рано или поздно наши страхи берут вверх и начинают управлять жизнью. Это редко приводит к чему-то хорошему. Не допускайте этого!
Вы начинаете новую жизнь с "понедельника"
Садитесь на диету, начинаете качать новую группу мышц… Вернее, вы только собираетесь этим всем заняться, а до дела так и не доходит. Все время что-то мешает. Стоит ли уточнять, что такой подход вовсе не улучшает жизнь?
Вы живете с ожиданиями
Через год все измениться, точно! Вот совсем чуть-чуть и счастье придет…подобный ход мыслей приводит к самой распространенной ошибке — неумению быть счастливым здесь и сейчас. Если вы не умеете наслаждаться жизнью сегодня, почему вдруг начнете завтра?
У вас заниженная самооценка
Каждый день вы ругаете себя за что-то и почему-то считаете, что не достойны хорошей жизни достойных людей. Но совершенных людей не бывает. Терпеть поражение в чем-то — это нормально. Но ненормально ничего не менять.
Вы не следите за временем
Вам не хватает 24 часов в сутках? Считаете, что за них невозможно все успеть сделать? Но очень часто люди в погоне за какими-то материальными ценностями, не успевают нормально поесть и отдохнуть. А потом получают синдром хронической усталости или эмоциональное выгорание.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на то, что вы "отстали" от жизни.
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