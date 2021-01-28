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Главная Новости Досуг саморазвитие Пять признаков того, что вы "отстали от жизни"
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Пять признаков того, что вы "отстали от жизни"

Если вы хотите все успевать, чувствовать себя уверенно и свободно, проверьте, не свойственны ли вам эти признаки

сегодня, 19:44
Автор:

Любовь Блажко

Иногда возникают ситуации, в которых мы можем чувствовать себя не очень комфортно и уверенно. И внутри сразу появляется странное чувство и убеждение, будто мы "отстали от жизни". Оказывается, есть несколько признаков, по которым можно это проверить, пишет "24 канал". 

Пять признаков того, что вы "отстали от жизни"

Пять признаков того, что вы "отстали от жизни". Фото: 24tv.ua

Наивность

В мире современных технологий обмануться довольно легко, ведь информация поступает к нам огромными порциями, которые обязательно нужно дозировать. И прежде чем верить в очередную невероятную новость, желательно проверить, является ли это правдой. 

Технологии

Важно также быть в курсе новых технологий, которые меняются и совершенствуются каждый день. Ведь кто знает, возможно в ближайшем будущем вам это очень пригодится.

Финансы

Финансовая грамотность сегодня очень и очень важна. По той простой причине, что это поможет вам чувствовать себя гораздо уверенней и не переживать по поводу завтрашнего дня. Также важно иметь так называемую "финансовую подушку" – сбережения. 

Отсутствие собственного мнения

Время "жить как все" давно прошло. В современном мире важно научиться верить в свою правоту и не бояться отстаивать ее, даже когда большинство людей с вами не согласны. 

Нездоровые привычки

Качественное питание, здоровый сон и физические нагрузки – привычки, которые сделают вас лучше и улучшат ваше самочувствие и тонус в целом. 

Как сообщало издание "Комментарии", привычки, которые разрушают нашу жизнь. Часто происходит так, что мы сами себе даем обещание, но через какое время забываем о нем, продолжая и дальше жить привычной жизнью. Но если отследить определенные действия, которые нам мешают, то легче будет от них избавиться.


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Источник: https://idea.24tv.ua/ru/5-priznakov-togo-chto-vy-otstali-ot-zhizni-poslednie-novosti_n1523713
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