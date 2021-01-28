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Любовь Блажко
Иногда возникают ситуации, в которых мы можем чувствовать себя не очень комфортно и уверенно. И внутри сразу появляется странное чувство и убеждение, будто мы "отстали от жизни". Оказывается, есть несколько признаков, по которым можно это проверить, пишет "24 канал".
Пять признаков того, что вы "отстали от жизни". Фото: 24tv.ua
Наивность
В мире современных технологий обмануться довольно легко, ведь информация поступает к нам огромными порциями, которые обязательно нужно дозировать. И прежде чем верить в очередную невероятную новость, желательно проверить, является ли это правдой.
Технологии
Важно также быть в курсе новых технологий, которые меняются и совершенствуются каждый день. Ведь кто знает, возможно в ближайшем будущем вам это очень пригодится.
Финансы
Финансовая грамотность сегодня очень и очень важна. По той простой причине, что это поможет вам чувствовать себя гораздо уверенней и не переживать по поводу завтрашнего дня. Также важно иметь так называемую "финансовую подушку" – сбережения.
Отсутствие собственного мнения
Время "жить как все" давно прошло. В современном мире важно научиться верить в свою правоту и не бояться отстаивать ее, даже когда большинство людей с вами не согласны.
Нездоровые привычки
Качественное питание, здоровый сон и физические нагрузки – привычки, которые сделают вас лучше и улучшат ваше самочувствие и тонус в целом.
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