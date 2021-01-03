kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.01.2021

BTC/USD

33696.77

ETH/USD

917.77

LTC/USD

152.54

НБУ 03.01.2021

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.97

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Пять признаков, которые выдают мелочного мужчину
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять признаков, которые выдают мелочного мужчину

Мелочные мужчины очень часто эмоционально нестабильны

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Понятие мелочности может быть связано не только с отношением к деньгам, но и с другими важными аспектами человеческой жизни. Эксперты назвали пять признаков, которые помогают распознать мелочного мужчину на первых стадиях знакомства.

Пять признаков, которые выдают мелочного мужчину

(фото из открытых источников)

Жадность

Финансовый аспект — немаловажная составляющая отношений. Мужчины рационально подходят к вопросу расходов и не отличаются расточительностью, предпочитают не просто тратить, а вкладывать. Но если жадность — проблема патологическая, исправить ее будет крайне сложно.

Обидчивость и злопамятность 

Мелочные мужчины очень часто эмоционально нестабильны. Они годами коллекционируют свои раны, копят в памяти настоящие и мнимые социальные унижения, жестокое обращение, невнимание или оплошности, чтобы потом было чем упрекнуть других.

Отсутствие логики в поступках

Жадные мужчины эмоциональны, а вот с логикой у них проблемы. Поэтому в первое время знакомства они могут швырять деньги. Правда через небольшой период времени, они требуют возвращения вложенного. Непредсказуемость — отличительная черта меркантильных людей.  

Тревожность

Мелочный мужчина очень часто подозрителен. Даже положительные поступки со стороны женщины по отношению к нему он будет трактовать как скрытое коварство, желание усыпить бдительность и подобраться поближе, чтобы навредить тем или иным образом, либо попросить у него крупную сумму денег или дорогой подарок.

Эмоциональная мелочность

Такие мужчины очень не любят взаимодействия с другими людьми, показывая себя самодостаточными и невосприимчивыми к чужим эмоциям. Если женщине все же удалось затронуть их чувства, они будут демонстрировать свое превосходство. Цель этого поведения — скрыть, что их чувства затронуты. Иногда они избегают не только собственных эмоций, но и проявления чувств своих близких.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фразы нельзя говорить мужчинам.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marieclaire.ru/psychology/kak-raspoznat-melochnogo-muzhchinu-5-vernykh-priznakov/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ