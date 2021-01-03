Пять признаков, которые выдают мелочного мужчину

Понятие мелочности может быть связано не только с отношением к деньгам, но и с другими важными аспектами человеческой жизни. Эксперты назвали пять признаков, которые помогают распознать мелочного мужчину на первых стадиях знакомства.

(фото из открытых источников)

Жадность

Финансовый аспект — немаловажная составляющая отношений. Мужчины рационально подходят к вопросу расходов и не отличаются расточительностью, предпочитают не просто тратить, а вкладывать. Но если жадность — проблема патологическая, исправить ее будет крайне сложно.

Обидчивость и злопамятность

Мелочные мужчины очень часто эмоционально нестабильны. Они годами коллекционируют свои раны, копят в памяти настоящие и мнимые социальные унижения, жестокое обращение, невнимание или оплошности, чтобы потом было чем упрекнуть других.

Отсутствие логики в поступках

Жадные мужчины эмоциональны, а вот с логикой у них проблемы. Поэтому в первое время знакомства они могут швырять деньги. Правда через небольшой период времени, они требуют возвращения вложенного. Непредсказуемость — отличительная черта меркантильных людей.

Тревожность

Мелочный мужчина очень часто подозрителен. Даже положительные поступки со стороны женщины по отношению к нему он будет трактовать как скрытое коварство, желание усыпить бдительность и подобраться поближе, чтобы навредить тем или иным образом, либо попросить у него крупную сумму денег или дорогой подарок.

Эмоциональная мелочность

Такие мужчины очень не любят взаимодействия с другими людьми, показывая себя самодостаточными и невосприимчивыми к чужим эмоциям. Если женщине все же удалось затронуть их чувства, они будут демонстрировать свое превосходство. Цель этого поведения — скрыть, что их чувства затронуты. Иногда они избегают не только собственных эмоций, но и проявления чувств своих близких.

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