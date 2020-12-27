Что нельзя говорить мужчине

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"Я обиделась!" Он непременно спросит, увидев ваше настроение, о том, что с вами случилось – тут под табу ответ: "Ничего, все нормально!" По своей природе мы часто требуем от мужчин невозможного, но они не умеют читать наши мысли по выражению лица. Манипулировать обидами также не стоит – один-два раза он может и пойдет на поводу ваших слез, но со временем ему это надоест. Лучшим станет конструктивный разговор в спокойном тоне. Постарайтесь проявлять как можно меньше эмоций и приводить как можно больше фактов.

"А вот Юлька…" Никогда не сравнивайте своего мужчину с другими мужьями или своими бывшими. Вспомните себя в детстве, когда мама приводила вам в пример дочку своей подруги, которая гладит белье, стирает, еще и на скрипке играет! Правда, было неприятно? Точно такие же эмоции испытывает ваш мужчина, когда вы говорите: "А вот Юлька в новой шубе давно ходит, ей муж купил, не то, что ты!" Помните, что он – это, в первую очередь, ваш выбор и вы с ним – добровольно. "Не нравится – найди лучше", — ответит вам мужчина. И будет прав.

"Столько классных парней за мной бегали, а я — дура, тебя выбрала!" Не упрекайте своего молодого человека в том, чего он не сделал. Он не выбирал себя. Это ВЫ его выбрали. Мужчина воспринимает все буквально, он не читает между строк и не ищет скрытого смысла в наших словах. Воспринимайте это как его неотъемлемую часть, так же как они воспринимают наши капризы.

"Вечером у нас будет очень серьезный разговор". Для вас серьезный разговор – это новое дорогущее платье в витрине магазина, предстоящий банкет и визит в субботу к маме, для мужчины – угроза вашему здоровью, вы его разлюбили и уходите, смерть, наводнение и пожар. Если ничего из перечисленного не случилось, не готовьте мужчину к вечернему разговору заранее — они тоже способны испытывать эмоции и переживать.

"Ты не получишь секса, пока…" Не играйте с чувствами своего мужчины. И не манипулируйте им. Однажды он вручил вам свою любовь и ждет понимания взамен. А такие манипуляции чаще всего заканчиваются одним – мужчина находит себе любовницу, которая только рада заниматься с ним сексом в любой форме и в любое время.

"Я могу сама!" Конечно, можете, вы сильная и самостоятельная, но вашему мужчине это знать не обязательно. Он видит себя со стороны силы, и оказывать вам помощь – ему в удовольствие, главное не забывайте его за это благодарить.

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