Что нельзя говорить мужчине

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Седлецкая Татьяна
Фото: velmesov
"Я обиделась!" Он непременно спросит, увидев ваше настроение, о том,
что с вами случилось – тут под табу ответ: "Ничего, все нормально!" По своей
природе мы часто требуем от мужчин невозможного, но они не умеют читать наши
мысли по выражению лица. Манипулировать обидами также не стоит – один-два раза
он может и пойдет на поводу ваших слез, но со временем ему это надоест. Лучшим
станет конструктивный разговор в спокойном тоне. Постарайтесь проявлять как
можно меньше эмоций и приводить как можно больше фактов.
"А вот Юлька…" Никогда не сравнивайте своего мужчину с другими мужьями
или своими бывшими. Вспомните себя в детстве, когда мама приводила вам в пример
дочку своей подруги, которая гладит белье, стирает, еще и на скрипке играет!
Правда, было неприятно? Точно такие же эмоции испытывает ваш мужчина, когда вы
говорите: "А вот Юлька в новой шубе давно ходит, ей муж купил, не то, что ты!"
Помните, что он – это, в первую очередь, ваш выбор и вы с ним – добровольно.
"Не нравится – найди лучше", — ответит вам мужчина. И будет прав.
"Столько классных парней за
мной бегали, а я — дура, тебя выбрала!" Не упрекайте своего молодого человека в том, чего он не
сделал. Он не выбирал себя. Это ВЫ его выбрали. Мужчина воспринимает все
буквально, он не читает между строк и не ищет скрытого смысла в наших словах. Воспринимайте
это как его неотъемлемую часть, так же как они воспринимают наши капризы.
"Вечером у нас будет очень
серьезный разговор".
Для вас серьезный разговор – это новое дорогущее платье в витрине магазина,
предстоящий банкет и визит в субботу к маме, для мужчины – угроза вашему
здоровью, вы его разлюбили и уходите, смерть, наводнение и пожар. Если ничего
из перечисленного не случилось, не готовьте мужчину к вечернему разговору
заранее — они тоже способны испытывать эмоции и переживать.
"Ты не получишь секса, пока…" Не играйте с чувствами своего мужчины. И не
манипулируйте им. Однажды он вручил вам свою любовь и ждет понимания взамен. А
такие манипуляции чаще всего
заканчиваются одним – мужчина находит себе любовницу, которая только рада
заниматься с ним сексом в любой форме и в любое время.
"Я могу сама!" Конечно, можете, вы сильная и
самостоятельная, но вашему мужчине это знать не обязательно. Он видит себя со
стороны силы, и оказывать вам помощь – ему в удовольствие, главное не забывайте
его за это благодарить.
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