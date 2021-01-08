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Главная Новости Досуг психология Пять признаков, которые отличают глупцов от умных людей
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Пять признаков, которые отличают глупцов от умных людей

Эти признаки негативно характеризуют человека

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

"Глупость и мудрость с такой же легкостью схватываются, как и заразные болезни", — предупреждал Шекспир. Поэтому людей в своем окружении нужно выбирать тщательно. Но как понять, кто на самом деле перед вами: умный человек или глупец? Психологи выделили пять основных признаков.

Пять признаков, которые отличают глупцов от умных людей

что отличает умных людей от глупых (фото из открытых источников)

Склонность обвинять других в своих ошибках

Умные люди не боятся признать свои ошибки, потому что они готовы всегда вынести из них жизненный урок и получить опыт. А вот глупый человек никогда не возьмет на себя ответственность, и будет во всех неудачах обвинять других людей, но только не себя. 

Желание всегда быть правым

Важным признаком интеллекта является способность проанализировать ситуацию с разных точек зрения и при наличии аргументов, представленных собеседником, признать неправоту в той или иной ситуации, и поменять свою точку зрения. А глупые люди будут доказывать свою правоту, невзирая на аргументы и доказательства.

Агрессивная реакция во время конфликта

Если что-то идет не так, как планировалось, глупый человек сразу начнет проявлять агрессию и злость. Связь между таким поведением и низким уровнем интеллекта удалось доказать ученым из Мичиганского университета. 

Игнорирование потребностей и эмоций других людей

Умные люди стараются обращать внимание на эмоции, переживания и потребности других людей, ставя себя на их место. От этого они менее эгоистичны. Глупым же людям, как правило, для понимания этого нужно проделать довольно большой путь.

Они считают себя лучше других

Исследователи доказали, что люди с низким уровнем интеллекта считают себя умнее и лучше остальных. Они склонны к гомофобии и расизму. Глупцы часто оскорбляют других, чтобы на их фоне выглядеть хорошо. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки делают людей тупыми.


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Источник: https://informost.com/psihologiya/5-priznakov-kotorye-otlichayut-gluptsov-ot-umnyh-lyudej/
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