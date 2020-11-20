Немедленно прекращай так поступать: три привычки, которые делают нас тупыми

Со временем многие из нас чувствуют, что становятся тупее. И при этом ты не всегда можешь понять причины этого печального явления. Сегодня мы расскажем тебе, от каких привычек следует отказаться, чтобы оставаться при своем уме всю свою жизнь.

Привычки, которые делают нас глупее

Многозадачность

Многие считают, что работать в режиме многозадачности — это хорошо и эффективно. Однако если верить исследованиям, мозг человека не может работать продуктивно, если приходится выполнять несколько задач одновременно. Ты все равно концентрируешься на одном деле, а все остальное выполняется на автомате.

Просмотр ТВ

Просмотр телевизора — это для многих важный ритуал, сопряженный с хорошим ужином и лежанием на диване. Откажись от этой привычки, если в старости хочешь быть при своем уме. Вся проблема в том, что во время просмотра телевизора ты не прилагаешь умственных усилий, поэтому мозг становится слабее.

Неправильное питание

Правильное питание также важно для мозга, как и для фигуры. Когда ты употребляешь продукты с насыщенными жирами, большим количеством сахара и вредными пищевыми добавками, умственные способности быстро деградируют.

Не злоупотребляй этими привычками, больше читай книги и развязывай головоломки. Тогда все у тебя будет хорошо. Также издание "Комментарии" расскажет, какие привычки выдают ваши комплексы.

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