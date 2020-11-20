kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18637.38

ETH/USD

508.30

LTC/USD

85.10

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг саморазвитие Немедленно прекращай так поступать: три привычки, которые делают нас тупыми
commentss НОВОСТИ Все новости

Немедленно прекращай так поступать: три привычки, которые делают нас тупыми

Многие из нас делают это каждый день и понемногу тупеют

сегодня, 18:15
Автор:

Павел Зинченко

Со временем многие из нас чувствуют, что становятся тупее. И при этом ты не всегда можешь понять причины этого печального явления. Сегодня мы расскажем тебе, от каких привычек следует отказаться, чтобы оставаться при своем уме всю свою жизнь.

Немедленно прекращай так поступать: три привычки, которые делают нас тупыми

Привычки, которые делают нас глупее

Многозадачность

Многие считают, что работать в режиме многозадачности — это хорошо и эффективно. Однако если верить исследованиям, мозг человека не может работать продуктивно, если приходится выполнять несколько задач одновременно. Ты все равно концентрируешься на одном деле, а все остальное выполняется на автомате. 

Просмотр ТВ

Просмотр телевизора — это для многих важный ритуал, сопряженный с хорошим ужином и лежанием на диване. Откажись от этой привычки, если в старости хочешь быть при своем уме.  Вся проблема в том, что во время просмотра телевизора ты не прилагаешь умственных усилий, поэтому мозг становится слабее.

Неправильное питание

Правильное питание также важно для мозга, как и для фигуры. Когда ты употребляешь продукты с насыщенными жирами, большим количеством сахара и вредными пищевыми добавками, умственные способности быстро деградируют.

Не злоупотребляй этими привычками, больше читай книги и развязывай головоломки. Тогда все у тебя будет хорошо. Также издание "Комментарии" расскажет, какие привычки выдают ваши комплексы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/lajfstajl/1151629-chto-delaet-nas-glupee-4-vrednykh-privychki
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ