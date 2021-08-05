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Главная Новости Досуг психология Пять привычек, которые ведут к разочарованию в жизни
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Пять привычек, которые ведут к разочарованию в жизни

Психолог Андреа Бониор рассказала, от каких привычек необходимо избавиться, потому что они ведут к разочарованию в жизни

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Порой люди ставят свою жизнь "на паузу", мешают себе быть счастливыми, а все из-за неправильных психологических установок. Некоторые из них тормозят наше развитие и заставляют разочаровываться в жизни. Психолог Андреа Бониор назвала основные из них. 

Пять привычек, которые ведут к разочарованию в жизни

Что ведет к разочарованию в жизни. Фото: iStock/Guliver

Привычка не прощать себя

Не зацикливайтесь на своих ошибках, потому что сожаления, чувство вины, стыда и пессимистические установки формируют у вас негативный взгляд на мир — и все из-за чувства, что вы недостойны хорошего отношения к себе. Научитесь прощать себя, учитесь на своих ошибках и двигайтесь дальше с правильными мыслями.

Привычка думать, что ничего не изменится к лучшему

Жизнь непредсказуемая и на смену черной полосе всегда приходит белая. Не думайте, что всегда все будет плохо и что в этом мире не сбываются только ваши мечты и желания. Жизнь состоит из взлетов и падений, нужно уметь принимать и то, и другое. Не лишайте себя радости жизни, верьте, что все трудности лишь временные. 

Привычка верить, что все образуется само собой

Многие люди не предпринимают никаких действий в той или иной ситуации, потому что надеются, что все как-то само "утрясется". Но мы ставим себя в беспомощное положение и разочаровываемся, когда ситуация лишь усугубляется. Не подавляйте своих желаний и интересов, слушайте себя и действуйте так, как чувствуете.

Привычка не быть благодарным

Научитесь благодарить жизнь за то, что у вас есть. Научитесь искать во всем положительные стороны, потому что цинизм и желчность еще ни одного человека не сделали счастливым. 

Привычка верить в то, что жизнь вам неподвластна 

Есть человек будет так думать, то со временем потеряет интерес к жизни и разочаруется в ней. Чем дольше мы бездействуем, тем сильнее ощущаем себя несчастливыми, загоняем себя в депрессию и перестаем радоваться мелочам. Начните действовать, и вы увидите множество возможностей, чтобы развиваться, расти и получать удовольствие от жизни.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки могут программировать бедность.


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Источник: https://elle.ua/otnosheniya/blog-ob-otnosheniyah/9-privyichek-kotoryie-vedut-k-razocharovaniyu-v-jizni/
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