Пять привычек, которые ведут к разочарованию в жизни

Порой люди ставят свою жизнь "на паузу", мешают себе быть счастливыми, а все из-за неправильных психологических установок. Некоторые из них тормозят наше развитие и заставляют разочаровываться в жизни. Психолог Андреа Бониор назвала основные из них.

Что ведет к разочарованию в жизни. Фото: iStock/Guliver

Привычка не прощать себя

Не зацикливайтесь на своих ошибках, потому что сожаления, чувство вины, стыда и пессимистические установки формируют у вас негативный взгляд на мир — и все из-за чувства, что вы недостойны хорошего отношения к себе. Научитесь прощать себя, учитесь на своих ошибках и двигайтесь дальше с правильными мыслями.

Привычка думать, что ничего не изменится к лучшему

Жизнь непредсказуемая и на смену черной полосе всегда приходит белая. Не думайте, что всегда все будет плохо и что в этом мире не сбываются только ваши мечты и желания. Жизнь состоит из взлетов и падений, нужно уметь принимать и то, и другое. Не лишайте себя радости жизни, верьте, что все трудности лишь временные.

Привычка верить, что все образуется само собой

Многие люди не предпринимают никаких действий в той или иной ситуации, потому что надеются, что все как-то само "утрясется". Но мы ставим себя в беспомощное положение и разочаровываемся, когда ситуация лишь усугубляется. Не подавляйте своих желаний и интересов, слушайте себя и действуйте так, как чувствуете.

Привычка не быть благодарным

Научитесь благодарить жизнь за то, что у вас есть. Научитесь искать во всем положительные стороны, потому что цинизм и желчность еще ни одного человека не сделали счастливым.

Привычка верить в то, что жизнь вам неподвластна

Есть человек будет так думать, то со временем потеряет интерес к жизни и разочаруется в ней. Чем дольше мы бездействуем, тем сильнее ощущаем себя несчастливыми, загоняем себя в депрессию и перестаем радоваться мелочам. Начните действовать, и вы увидите множество возможностей, чтобы развиваться, расти и получать удовольствие от жизни.

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