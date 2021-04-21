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Главная Новости Досуг психология Пять привычек, из-за которых мы сами губим свою жизнь
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Пять привычек, из-за которых мы сами губим свою жизнь

Названы вредные привычки, от которых нужно срочно избавляться, пока они не погубили вашу жизнь

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Наша жизнь состоит из разных привычек (регулярных действий), некоторые из них мы совершаем "на автомате", не задумываясь, потому что мы так привыкли. Но стоит поразмыслить, все ли привычки благотворно влияют на нашу жизнь? 

Пять привычек, из-за которых мы сами губим свою жизнь

Из-за каких привычек мы может погубить свою жизнь (фото из открытых источников)

Привычка откладывать "на потом"

Когда мы откладываем жизнь "на потом", то можем не заметить, как она пройдет мимо нас. Эксперты говорят, что она начинается с разовых отсрочек, но со временем превращается в шаблон поведения.

Привычка искать виноватых

Многие люди не хотят брать ответственность за свои слова и поступки, поэтому перекладывать ее на других. Такая привычка якобы избавляет человека от необходимости решать проблему самостоятельно. Но это неправильная позиция, которая в конечном результате приведет вас к неприятным последствиям.

Привычка постоянно что-то доказывать

Когда вы постоянно вступаете в ссору или конфликт, пытаясь доказать свою правоту, потому что не согласны с чужим мнением, то вскоре такое поведение оттолкнет от вас окружающих. Ведь даже если вы всегда правы, другие люди тоже имеют право на собственное мнение. 

Привычка делать все идеально

Перфекционизм — это убеждение, что идеал может и должен быть достигнут. Людям, придерживающимся этой привычки, бывает довольно сложно, ведь так не далеко и до невроза. Поймите, что идеал - субъективное представление, и только вы решаете, что для вас идеально, а что нет.

Привычка жаловаться и обижаться

Есть люди, которые вечно всем недовольны. Общение с такими людьми вызывает желание уйти от них подальше. А что делать, если вы сами любите жаловаться? Для начала подумайте, а зачем вам это надо? Такая привычка вам точно не добавит уверенности в себе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки ухудшают качество жизни.


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Источник: https://t.me/womanruse/3802
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