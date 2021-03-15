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Главная Новости Досуг психология Пять привычек, которые ухудшают качество жизни
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Пять привычек, которые ухудшают качество жизни

Эти привычки заставляют погружаться в проблемы

сегодня, 19:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек хочет развиваться и старается сделать максимум для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Но есть привычки, которые мешают двигаться вперед. Что это за привычки?

Пять привычек, которые ухудшают качество жизни

Какие привычки ухудшают жизнь (фото из открытых источников)

Думать о мнении окружающих

К сожалению, многие люди зависят от мнения окружающих и поэтому часто принимают не те решения, которые им бы хотелось. Но стоит понимать, что всем не угодишь, да и зачем это делать? Живите и действуйте так, как сами считаете нужным. Слушайте свой внутренний голос и не обращайте внимание на то, что думают и хотят другие. 

Критиковать себя

Перестаньте себя все время критиковать, наоборот, сфокусируйтесь на своих главных качествах и достижениях. Научитесь любить и принимать себя, ведь вы достойны счастья и хорошей жизни.

Бояться перемен

Часто люди бояться перемен, поэтому не рискуют, возможно, упуская свой шанс на лучшую жизнь. Но не стоит этого бояться, настройте себя на то, что перемены приведут к лучшему, просто вы поймете это через некоторое время. Не стойте на месте, а двигайтесь вперед.

Жить в ожидании выходных

Люди, которые не получают удовольствия от своей работы, живут лишь в ожидании выходных. Но это может привести к депрессии, плохому настроению, стрессу и другим факторам, которые будут вас морально уничтожать. Нужно научиться ценить и радоваться каждому дню.

Жить прошлым

Если хотите наладить свою жизнь — отпустите прошлое. Зачем думать о том, чего нельзя изменить или вернуть. Не зацикливайтесь на этом. Помните, что ценность имеет ваша жизнь сейчас и вы сами решайте, какой она должна быть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие привычки мешают достичь успеха.


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Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/45685497-privychki-kotorye-uhudshayut-kachestvo-zhizni/
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