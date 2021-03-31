Пять предметов-оберегов, которые должны быть в каждом доме

Еще с древности предметы, наделенные магическими свойствами, защищали дом и помогали обойти все ненастья в семейной жизни. Обереги впитывают в себя негативную энергию, которую можно принести с работы или с улицы, а также отводят сглаз, зависть и негатив. Эксперты рассказали, какие вещи стоит хранить в доме, если хотите наполнить положительной энергетикой.

Предметы-обереги (фото из открытых источников)

Подкова

Этот предмет считается символом удачи и счастье. Она действует как оберег от злых сил, которые могут зайти к вам в дом. Положение подковы рожками вверх, означает, что в этом доме будет накапливаться положительная энергетика, здоровье и крепкая взаимная любовь. Если вешать рожками вниз — это защита от бед, порчи и злых сил.

Ловец снов

Главная задача этого талисмана — отпугивать плохие и страшные сны, а также злых духов. Ловец снов можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно. Во втором случае его сила будет куда больше.

Фигурка слона

Это оберег фэн-шуй, который должен стоять в спальной комнате или на кухне. Слон — это животное-долгожитель, обладающее невероятной силой. Такая фигурка будет притягивать положительную энергию и защищать дом от невзгод.

Лаванда

Эзотерики говорят, что лаванда способна защитить дом от негатива, злых мыслей и пожеланий. Это растение способствует выздоровлению больных людей и защищает влюбленных от негативного влияния недоброжелателей.

Веник

Это не только полезная вещь в доме, но еще и важный оберег. Только смотрите, чтобы он всегда был у вас чистым. Чтобы веник правильно выполнял свою функцию, вам нужно поставить его в углу помелом вверх. Так он будет защищать семью от потери удачи, денег и счастья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи в доме необходимо регулярно менять.

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