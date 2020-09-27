Какие вещи в доме необходимо регулярно менять

Чтобы в доме было уютно и комфортно, в нем необходимо постоянно поддерживать порядок и чистоту. Но есть вещи, у которых очень маленький срок годности, поэтому стирать и мыть их бесполезно. Спустя время их нужно менять, чтобы они не становились рассадником бактерий. О каких именно вещах идет речь рассказало издание Wday.

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Ершик для унитаза

Это важная, хоть и неприметная вещь. Некоторые люди пользуются одним ершиком несколько лет, не задумываясь, сколько на нем скапливается бактерий. Важно знать, что этот предмет нужно менять раз в 3-6 месяцев, а после использования обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Резиновые перчатки

Не храните перчатки, на которых появилась хоть одна трещинка — сразу выбрасывайте. Помимо этого, дома у вас должно быть несколько пар перчаток, предназначенных для разной работы, например, отдельно для мойки окон, ванной и посуды.

Кухонное полотенце

Старайтесь сразу после использования стирать свои кухонные полотенца, чтобы на них не накапливались бактерии. Этот предмет всегда нужно поддерживать в чистоте. Ну, а менять полотенца рекомендуется раз в год.

Шторка для ванны

На этом предмете всегда скапливается влага, частички разных средств, осадок от воды, поэтому не удивительно, что на шторках начинает гнездиться плесень. Раз в месяц ее нужно стирать и раз в три менять на новую.

Губка для мытья посуды

Ученые доказали, что губка — самый грязный предмет на кухне, потому что в ней скапливается наибольшее количество бактерий и микробов. Стирать это средство бесполезно, поэтому не забывайте менять его раз в неделю.

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