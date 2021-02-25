Пять фраз, которые раздражают даже самых терпеливых

Есть фразы, которые хоть и безобидные, на первый взгляд, но вполне могут задеть чувства собеседника и вывести его из себя. Что это за фразы?

какие фразы способны вывести любого из себя | фото: Getty Images

"А я говорил!" / "Я так и знал!"

Такими фразами вы акцентируете внимание на ошибке человека, намекая ему, что вот вы были правы, а он не послушал. Из-за этого ему становится еще хуже, и он начинает испытывать раздражение. Но разве это слова поддержки? Неудивительно, что он за такое поведение может на вас злиться.

"Тебе не будет интересно" / "Тебе не понять"

Согласитесь, что это обидные слова? Ведь вы решаете за своего собеседника, что ему может быть интересно, а что нет. Такой фразой вы можете его не только разозлить, но и оскорбить.

"Ты мне этого не говорил!"

Возможно, вы действительно о чем-то забыли, но вместо того, чтобы признаться, делаете вид, что не имеете понятия, о чем идет речь. Такой фразой вы показываете, что просьба не выполнена и вас это совершенно не беспокоит, а еще ставите под сомнение адекватность вашего собеседника.

"Опять начинается..."

Возможно, вашего собеседника очень беспокоит какая-то проблема и он пытается с вами ее обсудить. Но вместо того, чтобы выслушать, вы кидаете такую фразу. Этим самым вы даете понять, что вам его беспокойство совершенно не интересно, да и сама проблема до жути надоела.

"Ты меня, конечно, извини, но…"

После этой фразы неминуемо следует какая-нибудь гадость. А что, ведь вы заранее извинились, а значит можно и правду говорить! Очень удобная фраза. Можно не думать о чувствах собеседника. И почему только он обижается?!

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