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Лайки усиливают ненависть: психологи провели эксперимент

Психологи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что ругательства усиливают ненависть во время политических споров

17 августа 2021, 21:47
Автор:

Ольга Чародий

Психологи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что ругательства усиливают ненависть во время политических споров. Как это можно объяснить? Исследователи создали социальную сеть. Они попросили зарегистрироваться в ней более 200 человек. В рамках эксперимента ученые выводили на экран компьютеров набор из нескольких десятков коротких сообщений, касающихся максимально дискуссионных тем, постоянно вызывают споры, пишет cfr.

Лайки усиливают ненависть: психологи провели эксперимент

Лайки - фото из открытых источников

Психологи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что ругательства усиливают ненависть во время политических споров. Как это можно объяснить?

Участников исследования интересовало, как будут вести себя добровольцы при наличии или отсутствии у них возможности поддержать или распространить дальше ту мысль, в чью сторону они склонялись. Эти наблюдения указали на то, что и те и другие люди значительно чаще ставили лайки по всем острым политическим вопросам. Это особенно характерно было в тех случаях, когда ученые искусственно "накручивали" лайки и репосты в сообщениях добровольцев. 

Напомним, в очередном обновлении Instagram и Facebook можно будет скрывать счетчик лайков. Так пользователь может оставить в тайне информацию о количестве предпочтений на его постах, сообщили об этом в пресс-релизе Facebook. Компания решила пойти на такой шаг, чтобы люди сосредоточились на фотографиях и видео, которыми они делятся, а не на том, сколько лайков они набирают. Скрыть лайки пользователю Instagram можно будет в новом разделе "Посты" в настройках. Также скрывать информацию о лайках можно будет перед публикацией каждого отдельного поста.



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Источник: https://www.cfr.org/backgrounder/hate-speech-social-media-global-comparisons
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