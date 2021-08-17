Лайки усиливают ненависть: психологи провели эксперимент

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Ольга Чародий
Психологи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что
ругательства усиливают ненависть во время политических споров. Как это можно объяснить?
Исследователи создали социальную сеть. Они попросили зарегистрироваться в ней более
200 человек. В рамках эксперимента ученые выводили на экран компьютеров набор
из нескольких десятков коротких сообщений, касающихся максимально дискуссионных
тем, постоянно вызывают споры, пишет cfr.
Лайки - фото из открытых источников
Психологи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что
ругательства усиливают ненависть во время политических споров. Как это можно
объяснить?
Участников исследования интересовало, как будут вести себя добровольцы при наличии или отсутствии у них возможности поддержать или распространить дальше ту мысль, в чью сторону они склонялись. Эти наблюдения указали на то, что и те и другие люди значительно чаще ставили лайки по всем острым политическим вопросам. Это особенно характерно было в тех случаях, когда ученые искусственно "накручивали" лайки и репосты в сообщениях добровольцев.
Напомним, в очередном обновлении Instagram и Facebook можно будет скрывать счетчик лайков. Так пользователь может оставить в тайне информацию о количестве предпочтений на его постах, сообщили об этом в пресс-релизе Facebook. Компания решила пойти на такой шаг, чтобы люди сосредоточились на фотографиях и видео, которыми они делятся, а не на том, сколько лайков они набирают. Скрыть лайки пользователю Instagram можно будет в новом разделе "Посты" в настройках. Также скрывать информацию о лайках можно будет перед публикацией каждого отдельного поста.
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