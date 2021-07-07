Психологи назвали пять табу в общении с мужчиной

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Светлана Шкурупий
Женщина при общении с мужчиной должна пользоваться некоторыми хитростями, приемами и знать определенные табу, которые могут поставить отношения под угрозу. Чего делать не стоит?
Табу в общении с мужчиной / Фото: shutterstock
Не соревнуйтесь с ним
Не превращайте ваши отношения в постоянное соперничество, потому что конкуренция может приводить к обиде, давить на мужское эго и занижать самооценку. Зачем доказывать, что вы быстрее, лучше или успешнее своего избранника? Если же соперничество в ваших отношениях происходит в виде шутки и заканчивается актом любви, значит эта ваша фишка, главное — не перегибать, а в других ситуациях стоит задуматься, нужно ли это.
Не давите на чувство вины
Женщине не стоит манипулировать мужчиной и давить на чувство вины, поскольку такие отношения вряд ли можно назвать здоровыми и гармоничными. Вы таким образом внушаете мужчине, что он плохой и то, что вас не любит. Долго ли он выдержит такое отношение к себе?
Не сравнивайте его с другими
Не нужно рассказывать своему избраннику, что подарил подруге ее муж и какой он у нее замечательный. Конечно же, его будет задевать и злить, что его постоянно сравнивают с другими и за что-то упрекают.
Не угрожайте ему расставанием
Не стоит по любому поводу говорить мужчине, что вы его бросите и найдете кого-то получше. Рано или поздно такие угрозы перестанут действовать и он сам начнет задумываться над тем, чтобы уйти. Откажитесь во время ссоры от таких слов: "развод", "расставание", "собирай вещи", "я от тебя уйду" и т.д., пусть таких сценариев не будет, даже в шутку.
Не забывайте о себе
Не надо транслировать мужчине, а еще хуже – верить самой – что на вас тратиться не стоит, что глупости все эти женские "хотелки", что "и так сойдет". Женщина должна уметь принимать приятные подарки и показывать свою благодарность. Не отказывай ему в этом удовольствии – трать время и деньги на вас.
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