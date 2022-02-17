Психологи назвали 5 незаметных привычек, высасывающих нашу энергию

Психическое истощение – это не миф, а суровая реальность. И виной этому могут стать наши безобидные ежедневные привычки. Специалисты назвали несколько таких привычек и подсказали, как их избежать. Обычно такие привычки входят в наше расписание дня незаметно, но несут на себе плачевные последствия, пишет medium. Привычка сутулиться. Она приводит к увеличению нагрузки на мышцы, суставы и сухожилия, что в свою очередь приводит к усталости всего организма. Используйте специальные инструменты: удобный офисный стул с подходящей спинкой, ортопедическую подушку или корректирующий корсет.

Психологи - фото из открытых источников

Большие перерывы между едой. Обычно специалисты советуют есть каждые пять часов, но здесь все индивидуально и зависит от многих факторов. Лучше всегда носить с собой перекусы, например полезные протеиновые батончики, орехи или фрукты. Чужие советы. Близкие и друзья могут подсказать вам путь развития, но их рекомендации всегда следует адаптировать под свои цели и свою индивидуальность. В противном случае вы рискуете стать марионеткой для воплощения чужих желаний. Постоянное нытье. Часто жалующийся человек делает это потому, что видит общую картину, смотрит на то, что происходит со стороны, а не со своей индивидуальной позиции. В принципе, это полезное свойство, но иногда оно мешает. Приступы лени. Если вы привыкли подолгу лениться, то вы не сможете найти свою внутреннюю силу. У вас ведь стоит противоположная задача, правда?

Напомним, как отличить, любит ли вас мужчина по-настоящему или нет? Психологи рассказали об особенностях поведения мужчин, которые действительно влюблены и это уже трудно скрывать. Мужчина начинает симпатизировать женщине физически, но позже именно ментальная и эмоциональная связь удерживает его в отношениях надолго. Если вы хотите узнать, действительно ли он влюблен, то обратите внимание на выражение его лица во время вашего общения. В частности, расширение зрачков может являться показателем интереса. Это подтверждают и результаты многочисленных исследований: когда в мозге активизируются центры, ответственные за получение удовольствия, происходит выброс дофамина в кровь, заставляя зрачки расширяться.

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