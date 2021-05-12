Проверьте себя: 4 основных компонента здоровых отношений

Группа психологов сформулировала несколько заповедей здоровых отношений.

Отношения (фото из открытых источников)

Заинтересованность. Пожалуй, именно с этого компонента начинается общение как таковое. И с него начинаются любые отношения. Интерес развивается сразу в двух направлениях: интерес к человеку и интерес к отношениям. Разница в том, что первое — это недостаточный повод для формирования любви. Второе направление — это мотивация для формирования контакта и отношений, пишет joymiller.

Чувство безопасности. Это означает, что оба партнера уверены в своей физической неприкосновенности, а также могут абсолютно спокойно поделиться друг с другом своими проблемами или поводами для радости. При этом, каждая встреча после разлуки приносит положительные эмоции, а в период самой разлуки партнеры не испытывают чувство тоски или растерянности.

Принятия. Это, вероятно, самый сложный из компонентов здоровых отношений. Психологи подразумевают отказ от попыток что-либо изменить в другом человеке "под себя". Безусловное принятие означает принятие без условий. Этот пункт невозможно вырастить в себе до тех пор, пока не будет такого же безусловного принятия самого себя. А для подавляющего большинства людей эта задача крайне тяжелая.

Взаимопомощь. У партнеров общие цели. Они не пытаются ставить друг другу палки в колеса, а не соревнуются, не хотят "победить" друг друга. Вместо этого в отношениях царит взаимовыручка и взаимная поддержка.

Напомним, отношения между женщиной и мужчиной — всегда актуальная тема. Однако с развитием цивилизации и техническим прогрессом семейные и романтические отношения несколько изменились.

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