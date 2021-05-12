Проверьте себя: 4 основных компонента здоровых отношений

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Ольга Чародий
Группа психологов сформулировала несколько заповедей здоровых
отношений.
Отношения (фото из открытых источников)
Заинтересованность. Пожалуй, именно с этого компонента
начинается общение как таковое. И с него начинаются любые отношения. Интерес
развивается сразу в двух направлениях: интерес к человеку и интерес к
отношениям. Разница в том, что первое — это недостаточный повод для
формирования любви. Второе направление — это мотивация для формирования
контакта и отношений, пишет joymiller.
Чувство безопасности. Это означает, что оба партнера уверены
в своей физической неприкосновенности, а также могут абсолютно спокойно
поделиться друг с другом своими проблемами или поводами для радости. При этом,
каждая встреча после разлуки приносит положительные эмоции, а в период самой
разлуки партнеры не испытывают чувство тоски или растерянности.
Принятия. Это, вероятно, самый сложный из компонентов
здоровых отношений. Психологи подразумевают отказ от попыток что-либо изменить
в другом человеке "под себя". Безусловное принятие означает принятие
без условий. Этот пункт невозможно вырастить в себе до тех пор, пока не будет такого
же безусловного принятия самого себя. А для подавляющего большинства людей эта
задача крайне тяжелая.
Взаимопомощь. У партнеров общие цели. Они не пытаются ставить друг другу палки в колеса, а не соревнуются, не хотят "победить" друг друга. Вместо этого в отношениях царит взаимовыручка и взаимная поддержка.
Напомним, отношения между женщиной и мужчиной — всегда актуальная тема. Однако с развитием цивилизации и техническим прогрессом семейные и романтические отношения несколько изменились.
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