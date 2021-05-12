logo
Русский Українська

BTC/USD

57135.28

ETH/USD

4253.97

LTC/USD

388.13

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Проверьте себя: 4 основных компонента здоровых отношений
commentss НОВОСТИ Все новости

Проверьте себя: 4 основных компонента здоровых отношений

Какими должны быть настоящие любовные отношения

сегодня, 05:23
Автор:

Ольга Чародий

Группа психологов сформулировала несколько заповедей здоровых отношений.

Проверьте себя: 4 основных компонента здоровых отношений

Отношения (фото из открытых источников)

Заинтересованность. Пожалуй, именно с этого компонента начинается общение как таковое. И с него начинаются любые отношения. Интерес развивается сразу в двух направлениях: интерес к человеку и интерес к отношениям. Разница в том, что первое — это недостаточный повод для формирования любви. Второе направление — это мотивация для формирования контакта и отношений, пишет joymiller.

Чувство безопасности. Это означает, что оба партнера уверены в своей физической неприкосновенности, а также могут абсолютно спокойно поделиться друг с другом своими проблемами или поводами для радости. При этом, каждая встреча после разлуки приносит положительные эмоции, а в период самой разлуки партнеры не испытывают чувство тоски или растерянности.

Принятия. Это, вероятно, самый сложный из компонентов здоровых отношений. Психологи подразумевают отказ от попыток что-либо изменить в другом человеке "под себя". Безусловное принятие означает принятие без условий. Этот пункт невозможно вырастить в себе до тех пор, пока не будет такого же безусловного принятия самого себя. А для подавляющего большинства людей эта задача крайне тяжелая.

Взаимопомощь. У партнеров общие цели. Они не пытаются ставить друг другу палки в колеса, а не соревнуются, не хотят "победить" друг друга. Вместо этого в отношениях царит взаимовыручка и взаимная поддержка.

Напомним, отношения между женщиной и мужчиной — всегда актуальная тема. Однако с развитием цивилизации и техническим прогрессом семейные и романтические отношения несколько изменились.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://joymiller.com/blog/6-essential-requirements-healthy-relationship/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ