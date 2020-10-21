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Простой метод, который поможет избавиться от стресса

С помощью этого способа наше подсознание избавляется от негатива

сегодня, 21:23
Автор:

Любовь Блажко

Время от времени мы сталкиваемся со стрессом даже в своем доме, поэтому иногда хочется побыть наедине с самим собой и успокоить свои мысли. Психолог Станислава Зарудная рассказала, что побороть стресс можно в домашних условиях, если использовать один несложный прием. Об этом пишет издание newsyou.

Простой метод, который поможет избавиться от стресса

Метод, который поможет избавиться от стресса. Фото: unsplash

Когда вы чувствуете, что вас одолевает стресс или негатив, специалист рекомендует в таком случае взять чистый лист бумаги и написать все свои мысли. В процессе написания вы будете избавляться от того негатива, который накопился, и вас сразу же станет легче. А после лучше уничтожить исписанный лист бумаги – это позволит окончательно поставить точку. 

Психолог уверена в том, что через написание своих мыслей на бумагу наше подсознание очищается, отпуская весь негатив. Также она добавила, что гнев или раздражение вовсе необязательного описывать словами, их можно изобразить в виде схем или рисунков. 

А чтобы достичь максимального эффекта после проделанной работы, Зарудная советует помедитировать на протяжении 10-15 минут. Главное при этом, фокусироваться на своем дыхании и находиться в теперешнем моменте.  

Ранее издание "Комментарии" сообщало, найден новый способ снятия стресса, и для него нужна корова. В мире все большую популярность набирает новый тренд — "koe knuffelen", что в переводе означает "объятия с коровами". Ученые считают, что этот способ помогает нормализовать психологическое состояние человека.


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