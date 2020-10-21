Найден новый способ снятия стресса, и для него нужна корова

В мире все большую популярность набирает новый тренд — "koe knuffelen", что в переводе означает "объятия с коровами". Ученые считают, что этот способ помогает нормализовать психологическое состояние человека. Об этом сообщает BBC.

Такое велнес-веяния зародилось в Нидерландах и теперь используется еще в США и Швейцарии. Его суть состоит в близком общении с коровами, которые, как оказалось, обладают целебными свойствами. Пройти подобную терапию можно на специальных фермах, где туристам подбирают животное, с которым можно "обменяться энергией".

Специалисты отмечают, что у коров температура тела выше, чем у человека, а сердце бьется медленнее, за счет чего и достигается релакс-эффект. Кроме того, контакт с коровой повышает уровень окситоцина — гормона, снижающего уровень стресса в организме.

Владелица одной из таких ферм отмечает, что коровы, которых посетителям предлагают для объятий, более спокойные и терпеливые. А если им надоест проводить время с человеком, они простой встанут и уйдут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезна йога с животными.

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