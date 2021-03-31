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Предупрежден — значит вооружен: каким знакам Зодиака стоит быть внимательными в апреле

Четвертый месяц в году заставит представителей некоторых знаков изрядно понервничать — удача будет не на их стороне

сегодня, 01:00
Автор:

Елизавета Черных

С началом нового весеннего месяца, который ознаменуется убывающей луной, все знаки Зодиака могут почувствовать упадок сил и энергии. Однако более серьезные изменения в апреле, которые могут повлечь за собой негатив, астрологи прогнозируют Львам, Скорпионам и Козерогам. Об этом пишет издание HB.

Предупрежден — значит вооружен: каким знакам Зодиака стоит быть внимательными в апреле

Каким знакам зодиака стоит быть внимательными в апреле - фото из открытых источников

Лев

Представители этого знака могут остаться непонятыми для большей части общества. Сообщается, что взять лидерство и быть душой компании в следующем месяце будет нелегко. Возможно, некоторые люди смогут принять вашу активность за высокомерие или даже позавидуют вашим успехам. 

Скорпион

Астрологи считают, что к Скорпионам в апреле пропадет доверие. Такая утрата сможет затронуть, как личную жизнь, так и деловые отношения.  В следующем месяце представители этого знака Зодиака научатся  взвешивать каждое слово и быть внимательными к тому, что говорят окружающие. 

Козерог

В апреле у Козерогов есть риск потерять интерес к тому, что ранее приносило удовольствие и радость. Астрологи рекомендуют Козерогам провести месяц с пользой — заключить сделки в бизнесе или заняться обучением. Стоит быть осторожными с планированием, для этого будет более благоприятным май.  

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что согласно прогнозу астрологов, четырем знакам Зодиака удастся разбогатеть в 2021 году, которых проходит под покровительством Белого металлического Быка, а также в материале нашего издания можно прочитать о пяти знаках Зодиака, среди которых чаще всего встречаются долгожители — они любят просчитывать  все шаги наперед и заботиться о своем здоровье.


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Источник: https://life.nv.ua/horoscopes/goroskop-na-aprel-kakim-znakam-zodiaka-stoit-byt-ostorozhnymi-50150583.html
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