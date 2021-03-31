Предупрежден — значит вооружен: каким знакам Зодиака стоит быть внимательными в апреле

С началом нового весеннего месяца, который ознаменуется убывающей луной, все знаки Зодиака могут почувствовать упадок сил и энергии. Однако более серьезные изменения в апреле, которые могут повлечь за собой негатив, астрологи прогнозируют Львам, Скорпионам и Козерогам. Об этом пишет издание HB.

Каким знакам зодиака стоит быть внимательными в апреле - фото из открытых источников

Лев

Представители этого знака могут остаться непонятыми для большей части общества. Сообщается, что взять лидерство и быть душой компании в следующем месяце будет нелегко. Возможно, некоторые люди смогут принять вашу активность за высокомерие или даже позавидуют вашим успехам.

Скорпион

Астрологи считают, что к Скорпионам в апреле пропадет доверие. Такая утрата сможет затронуть, как личную жизнь, так и деловые отношения. В следующем месяце представители этого знака Зодиака научатся взвешивать каждое слово и быть внимательными к тому, что говорят окружающие.

Козерог

В апреле у Козерогов есть риск потерять интерес к тому, что ранее приносило удовольствие и радость. Астрологи рекомендуют Козерогам провести месяц с пользой — заключить сделки в бизнесе или заняться обучением. Стоит быть осторожными с планированием, для этого будет более благоприятным май.

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