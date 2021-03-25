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Главная Новости Досуг психология Год Быка превратит в сказку жизнь четырех знаков Зодиака - на них "обрушится денежный дождь"
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Год Быка превратит в сказку жизнь четырех знаков Зодиака - на них "обрушится денежный дождь"

Кого ждет финансовое благополучие в 2021 году

сегодня, 14:08
Автор:

Елизавета Черных

Согласно прогнозу астрологов, четырем знакам Зодиака удастся разбогатеть в 2021 году, которых проходит под покровительством Белого металлического Быка, сообщает издание "Апостроф". 

Год Быка превратит в сказку жизнь четырех знаков Зодиака - на них "обрушится денежный дождь"

Год Быка превратит в сказку жизнь четырех знаков Зодиака - на них "обрушится денежный дождь" - фото из открытых источников

Водолей

2021 год принесет материальное благополучие представителям этого знака Зодиака. По словам астрологов, наилучшим вариантом разбогатеть для Водолеев является открытие онлайн-бизнеса. Звезды в этом году пророчат этому знаку Зодиака не только решение финансовых проблем, а и продвижение по карьерной лестнице. 

Рак

По данным источника, год Быка принесет финансовый прорыв и Ракам. Астрологи считают, что достичь материального благополучия этому знаку Зодиака поможет некий влиятельный человек, однако произойдет это не без собственных усилий Раков. 

Козерог 

Астрологи уверяют, что Юпитер и Сатурн будут находиться в финансовой точке гороскопа Козерогов. Кроме того, в этом знаке окажется Меркурий, благодаря которому можно будет наладить нужные связи. 

Овен

Год Быка в финансовом плане будет благосклонен и к Овнам. Астрологи прогнозируют, что деньги будут сами идти в руки представителям этого знака Зодиака, при чем потратить их им удастся разумно. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что большинству знакам Зодиака стоит ожидать неприятных событий в конце месяца. Об этом на своем канале в Youtube рассказала астролог Василиса Володина. В материале нашего издания также можно прочитать о пяти знаках Зодиака, среди которых чаще всего встречаются долгожители - они любят просчитывать  все шаги наперед и заботится о своем здоровье. Они могут побаловать себя вредной пищей, но как более педантичный знак,  любят  питаться полезной  и здоровой пищей, чтобы жить долго.


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Источник: https://apostrophe.ua/news/society/astrology/2021-03-25/god-byika-prevratit-v-skazku-jizn-chetyireh-znakov-zodiaka---na-nih-obrushitsya-denejnyiy-dojd-/226891
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