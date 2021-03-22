Пять знаков Зодиака, среди которых чаще всего встречаются долгожители

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Овен
Елизавета II (фото из открытых источников)
Представители этого
знака отличаются сильным характером, и многое
прогоняют через сердце. От этого
и болезни. Звезды настоятельно рекомендуют не нервничать по
разным пустякам. Многие заболевания проявляются от нервного напряжения.
Водолей
Водолеи любят жить по расписанию: рано
ложится спать, есть предположительно
здоровую пищу, ходить в спортзал. Именно по этой причине их жизнь часто бывает
не только яркой и насыщенной, но еще и долгой.
Рак
И мужчины и женщины
любят просчитывать все шаги наперед и
заботится о своем здоровье. Они могут побаловать себя вредной пищей, но как
более педантичный знак, любят питаться полезной и здоровой пищей, чтобы жить долго.
Дева
Очень активный и подвижный знак: они любят заботиться о себе и своей семьи: отдых, абонемент в спортивный зал и бассейн. Девы не любят останавливаться на достигнутом и продолжают свое движение на протяжении всей жизни. Важно уделять повешенное внимание ментальному здоровью, потому что с физическим у Дев обычно особых проблем нет.
Козерог
Очень ответственный знак зодиака. У них есть очень важное умение вовремя остановиться и дать себе передышку. Это очень важно в наше безумное время — иногда просто остановиться и перевести дыхание.
Напомним, любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Ответственный период для вас: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы.
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