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Главная Новости Досуг психология Пять знаков Зодиака, среди которых чаще всего встречаются долгожители
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Пять знаков Зодиака, среди которых чаще всего встречаются долгожители

Очень активный и подвижный знак: они любят заботиться о себе и своей семьи

сегодня, 06:05
Автор:

Ольга Чародий

Овен

Пять знаков Зодиака, среди которых чаще всего встречаются долгожители

Елизавета II (фото из открытых источников)

Представители этого знака отличаются сильным характером, и многое  прогоняют через сердце. От этого  и  болезни. Звезды  настоятельно рекомендуют не нервничать по разным пустякам. Многие заболевания проявляются от нервного напряжения.

Водолей

Водолеи любят  жить по расписанию:  рано  ложится спать,  есть предположительно здоровую пищу, ходить в спортзал. Именно по этой причине их жизнь часто бывает не только яркой и насыщенной, но еще и долгой.

Рак

И мужчины и женщины любят просчитывать  все шаги наперед и заботится о своем здоровье. Они могут побаловать себя вредной пищей, но как более педантичный знак,  любят  питаться полезной  и здоровой пищей, чтобы жить долго.

Дева

Очень активный и подвижный знак: они любят заботиться о себе и своей семьи: отдых,  абонемент в спортивный зал и бассейн. Девы не любят останавливаться на достигнутом и продолжают свое движение на протяжении всей жизни. Важно уделять повешенное внимание ментальному здоровью, потому что с физическим у Дев обычно особых проблем нет.

Козерог

Очень ответственный знак зодиака. У них есть очень важное умение вовремя остановиться и дать себе передышку. Это очень важно в наше безумное время — иногда просто остановиться и перевести дыхание.

Напомним, любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Ответственный период для вас: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь.  Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы.


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Источник: https://mixnews.lv/
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