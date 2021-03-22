Пять знаков Зодиака, среди которых чаще всего встречаются долгожители

Овен

Елизавета II (фото из открытых источников)

Представители этого знака отличаются сильным характером, и многое прогоняют через сердце. От этого и болезни. Звезды настоятельно рекомендуют не нервничать по разным пустякам. Многие заболевания проявляются от нервного напряжения.

Водолей

Водолеи любят жить по расписанию: рано ложится спать, есть предположительно здоровую пищу, ходить в спортзал. Именно по этой причине их жизнь часто бывает не только яркой и насыщенной, но еще и долгой.

Рак



И мужчины и женщины любят просчитывать все шаги наперед и заботится о своем здоровье. Они могут побаловать себя вредной пищей, но как более педантичный знак, любят питаться полезной и здоровой пищей, чтобы жить долго.

Дева



Очень активный и подвижный знак: они любят заботиться о себе и своей семьи: отдых, абонемент в спортивный зал и бассейн. Девы не любят останавливаться на достигнутом и продолжают свое движение на протяжении всей жизни. Важно уделять повешенное внимание ментальному здоровью, потому что с физическим у Дев обычно особых проблем нет.

Козерог

Очень ответственный знак зодиака. У них есть очень важное умение вовремя остановиться и дать себе передышку. Это очень важно в наше безумное время — иногда просто остановиться и перевести дыхание.

Напомним, любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Ответственный период для вас: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы.

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