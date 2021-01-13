Поведение двухлеток: откуда столько агрессии

Примитивные языковые навыки, яростное желание стать независимым, и импульсивность делают детей в возрасте 2 лет физически агрессивными по отношению к окружающим людям. Удары и укусы являются частью нормального развития, так как двухлетние дети сосредоточены на "мне" и "моё".

Агрессия у детей. Фото: psychologos.ru

Что вы можете сделать:

Реагируйте быстро. Постарайтесь немедленно ответить, когда увидите, что ваш ребенок становится агрессивным. Не ждите, пока он ударит своего брата в третий раз — сразу сообщите ребенку, если он сделал что-то не так.

Удалите его из ситуации на короткий тайм-аут. Для 2-летнего ребенка даже нескольких секунд может быть достаточно. Идея заключается в том, чтобы малыш связал свое поведение с последствием и выяснил, что если он ударит или укусит, он пропустит игру.

Независимо от того, насколько сильно вы сердитесь, старайтесь не кричать, не применять силу и не оскорблять своего малыша. Вместо этого спокойно объясните ребенку, что словесная и физическая агрессия – не ваши методы проявления эмоций.

Придерживайтесь плана. Старайтесь одинаково каждый раз реагировать на агрессивные действия ребенка — чем более предсказуемыми вы будете, тем скорее вы настроите шаблон, который ваш ребенок будет узнавать и ожидать.

Спросите малыша, может ли он объяснить, что вызвало его вспышку гнева. Объясните ребенку, что иногда совершенно естественно испытывать чувство злости, но нехорошо быть или кусать детей. Поощряйте своего малыша найти лучший способ выразить свои эмоции, например, бросать мяч, топать ногой, обратиться ко взрослому за помощью или даже просто сказать своему товарищу, что он неправ.

Наградите ребенка за хорошее поведение. Вместо того чтобы все время обращать внимание на ребенка только тогда, когда он ошибается, постарайтесь поймать его положительные действия — если он попросит ребенка уступить ему качели, а не толкнет его, например. Хвалите малыша щедро – так ребенок скоро поймет, насколько могущественна вежливость.

Ограничьте время перед экраном. Невинные мультфильмы и другие, так называемые, детские шоу часто изобилуют криками, угрозами, толчками и ударами. Поэтому старайтесь следить за программами, которые смотрит ваш 2-летний ребенок.

Ранее "Комментарии" писали о том, как правильно мотивировать детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!