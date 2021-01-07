Как правильно мотивировать детей

Убедить своих детей делать то, что они не хотят - может быть сложной задачей. А заставить их прекратить делать вещи, которые вам не по душе — еще сложнее.

Девочка занимается спортом. Фото: womo.ua

Сеансы полезных бесед



"Переговоры" дин-на-один с вашим ребенком имеют решающее значение для создания внутренней мотивации у малыша. Дети по своей природе любопытны, и ваша задача – научить их слушать себя, обращаться к своему рассудку. Если ваш ребенок не хочет убирать свою комнату, потому что он устала от футбольной тренировки, скажите ему: "Почему бы тебе не отдохнуть, а после обеда ты сможешь убрать свою комнату, прежде чем сесть за выполнение домашней работы". Воздержитесь от употребления таких слов, как "должен" и "обязан", и будьте рядом, чтобы помочь, когда ребенок действительно нуждается в вашей помощи.

Самое распространенное заблуждение о детях и мотивации



До недавнего времени исследователи считали, что ведущим фактором в успехе ребенка являются когнитивные навыки, интеллекта, который можно измерить на IQ тестах, в том числе способности распознавать буквы и слова. Но сегодня психологи, врачи и экономисты по всей стране определили более важные качества, которые приводят к успеху: настойчивость, самообладание, любознательность, совестливость, уверенность в себе и оптимизм.



Дети должны столкнуться с неудачей



Они должны испытать процесс совершения ошибок и быть в состоянии сделать шаг назад и начать все заново. По мере своего взросления дети должны легче воспринимать неудачи. Задача родителей позволить детям терпеть неудачу, но быть эмоциональной защитой для них. Это достаточно жесткий баланс, но это именно то, что нужно детям.

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