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Подозрительность и слабости Козерога, которые мешают ему радоваться жизни

Честный и ответственный Козерог постоянно ждет подвоха от судьбы

сегодня, 21:36
Автор:

Ольга Чародий

Козерог – один из самых  характерных и  амбициозных знаков зодиака. Он движется к цели маленькими шагами и не остановится, пока не достигнет желаемого. Но даже у такого упрямого существа есть слабости, которые пытаются сбить Козерога с избранного пути, сообщает mixnews.lv.

Подозрительность и слабости Козерога, которые мешают ему радоваться жизни

Кот (фото из открытых источников)

Слабость 1. Расчетливость

Козероги стараются просчитать все наперед. Если  складываются  обстоятельства не так  как хотел данный знак зодиака, Козерог начинает нервничать, волноваться и ругать себя за то, что он не смог предсказать подобную ситуацию. И всё – цель заброшена, а Козерог в унынии, а может и в депрессии.

Слабость 2.  Склонность к самобичеванию

Он всегда  доводит  до конца и не сходит со своего пути, несмотря на  возможные трудности. Но даже выполнив работу идеально, подопечный Сатурна найдет тысячу недочетов и будет ждать критики от других. Низкая самооценка не дает Козерогу радоваться победам – ведь ему кажется, что другие люди сделают эту же работу гораздо лучше.

Слабость 3. Консерватизм

У Козерога все  четко  и по правилам. Педантичный и пунктуальный знак земли никогда не опаздывает на важные встречи и не подводит партнеров. Но впереди почему-то оказывается не он, а недисциплинированные и легкомысленные соперники.

Слабость 4.  Подозрительность

Козерог не верит в добрые намерения окружающих и часто отказывается от искренне предложенной помощи. А ведь с союзниками всё было бы гораздо быстрее. Но гордый питомец Сатурна будет действовать в одиночку. Что ж, зато его никто не обманет и не подведет.

Честный и ответственный Козерог постоянно ждет подвоха от судьбы. Он планирует свое будущее, забыв о настоящем. И это главная слабость – неумение радоваться тому, что есть сейчас.

Напомним, в гороскопе за 17 июля астрологи рекомендуют заняться самоанализом, расставьте приоритеты. Дела по хозяйству доставят немало хлопот, разберитесь с ними до вечера.


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Источник: https://mixnews.lv/
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