Гороскоп на субботу, 17 июля, для каждого знака Зодиака

Овен

Гороскоп (фото из открытых источников)

Подходящее время для наведения порядка в доме и мыслях. Займитесь самоанализом, расставьте приоритеты. Дела по хозяйству доставят немало хлопот, разберитесь с ними до вечера.

Телец

День творчества и перемен. Займитесь любимым делом и смело решайтесь на эксперименты в любой области. Здравая оценка событий позволит справиться с нестандартными ситуациями.

Близнецы

Этот день предоставит вам возможность для обуздания страстей, гордости и самолюбия. Прислушайтесь к советам и нуждам представителей старшего поколения. Рекомендуются покаяние, признание своих ошибок и недостатков. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. При этих условиях вы сможете сохранить покой и уют в семье.

Рак

Благоприятно менять работу, место жительства, привычную обстановку. Полученные известия могут изменить ваше отношение к окружающим вас людям. Повышенная тяга к новым впечатлениям будет влиять на вашу личную жизнь. Возможно, вы окажетесь в трудной ситуации выбора между вашими желаниями и долгом.

Лев

Сегодня отнеситесь внимательно к предложениям со стороны руководства и мнениям своих коллег. Возможны успешные переговоры и заключение выгодных сделок. Во второй половине дня велика вероятность приятного сюрприза и неожиданных известий, которые благотворно повлияют на вашу жизнь

Дева

Усилия, приложенные на работе, могут оказаться тщетными. Этот день проверит вас на бойцовские качества, мудрость и самообладание. Просчеты могут стоить вам недешево. Постарайтесь проявить мудрость и милосердие к окружающим вас людям.

Весы

Вы с трудом войдете в рабочий ритм. Вероятность угнетенного состояния и нервозности. Вам лучше собраться с мыслями, а жизнь сама подскажет вам нужный выход из проблем. Во второй половине дня отмените все визиты, не жалейте времени для сна.

Скорпион

Удачный день. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Благоприятный день для перехода на новую работу, пересмотра деловых отношений. Возможно, сделки, заключенные ранее, не сорвутся и принесут солидный доход.

Стрелец

День удачен для приобретений, и начатые ранее хлопоты с недвижимостью завершатся удачно. Легкость общения и деловая активность подготовят вас к будущей трудовой неделе. Но избегайте взваливать на себя новые обязанности. Постарайтесь завершить важные дела и закончить давние споры с родственниками.

Козерог

День благоприятный для очищения, освобождения от вредных привычек, привязанностей. Курящие Козероги получат прекрасный шанс бросить эту пагубную привычку. Постарайтесь сегодня не прибегать к помощи лекарств, используя для борьбы с болезнями резервные силы организма и советы народных целителей.

Водолей

Этот день посвятите культурному отдыху. Посетите выставки, музеи, концертные залы, театр. Полученные впечатления создадут резерв душевных сил на будущее. Желательно взять с собой детей. Возможен визит гостей, родственников. Держите двери дома открытыми.

Рыбы

День связан с ослаблением организма, возникновением заболеваний, поэтому рекомендуются спокойный отдых, умеренные занятия и физические нагрузки. В результате вы получите необходимый запас прочности и здоровья. Звезды рекомендуют в этот день вести себя более раскованно, чем обычно.

Напомним, пятница, 16 июля, обещает быть весьма неоднозначной для очень многих знаков Зодиака. Кого-то ждет финансовая удача, а кто-то может потерять крупную сумму. "Комментарии" подробно расскажут, что и для кого запланировали на сегодня звезды.

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