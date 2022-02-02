Под защитой высших сил: каких знаков Зодиака боялась даже Ванга

По знаку Зодиака можно немного узнать о характере человека, его темпераменте и энергетике. Всемирно известная предсказательница Ванга назвала три знака Зодиака, с которыми ей не хотелось работать, потому что она чувствовала опасность. Что это за люди?

Какие знаки Зодиака обладают особой энергией (фото из открытых источников)

Скорпион

Ванга говорила, что представители этого знака Зодиака находятся под защитой "высших сил" и каждый раз, когда она работала со Скорпионами, ей нужно было много времени на восстановление энергии. Таких людей очень сложно понять, к ним трудно забраться в голову и что-либо узнать. Скорпионы очень решительны, хитрые и целеустремленные, умеют манипулировать и достигать поставленных целей.

Рыбы

Ванга говорила, что люди, родившиеся под этим знаком, обладают необычными способностями, у них хорошо развита интуиция, поэтому Рыб сложно обмануть. Еще предсказательница считала, что у таких людей очень мощная энергетика, они сами могут вершить свою судьбу, без чьей-либо помощи. Также Рыбы обладают гипнотической харизмой, они легко считывают настроение окружающих и потом могут использовать это в своих целях.

Львы

Ванга не хотела работать и со Львами, потому что также считала, что представители этого знака обладают экстрасенсорными способностями, поэтому их сложно "читать". Но, в отличие от других знаков, люди-Львы не умеют управлять своей сильной энергией, превращая свои положительные черты в отрицательные. Однако Львы очень напористые, имеют лидерские качества, готовы идти на пролом ради поставленной цели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака отличаются сильным эгоизмом и свои интересы ставят всегда превыше всего.

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