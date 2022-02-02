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Под защитой высших сил: каких знаков Зодиака боялась даже Ванга

Астрологи рассказали, с какими тремя знаками Зодиака не хотелось работать известной предсказательнице Ванге, потому что она считала их опасными

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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По знаку Зодиака можно немного узнать о характере человека, его темпераменте и энергетике. Всемирно известная предсказательница Ванга назвала три знака Зодиака, с которыми ей не хотелось работать, потому что она чувствовала опасность. Что это за люди?

Под защитой высших сил: каких знаков Зодиака боялась даже Ванга

Какие знаки Зодиака обладают особой энергией (фото из открытых источников)

Скорпион

Ванга говорила, что представители этого знака Зодиака находятся под защитой "высших сил" и каждый раз, когда она работала со Скорпионами, ей нужно было много времени на восстановление энергии. Таких людей очень сложно понять, к ним трудно забраться в голову и что-либо узнать. Скорпионы очень решительны, хитрые и целеустремленные, умеют манипулировать и достигать поставленных целей.

Рыбы

Ванга говорила, что люди, родившиеся под этим знаком, обладают необычными способностями, у них хорошо развита интуиция, поэтому Рыб сложно обмануть. Еще предсказательница считала, что у таких людей очень мощная энергетика, они сами могут вершить свою судьбу, без чьей-либо помощи. Также Рыбы обладают гипнотической харизмой, они легко считывают настроение окружающих и потом могут использовать это в своих целях.

Львы

Ванга не хотела работать и со Львами, потому что также считала, что представители этого знака обладают экстрасенсорными способностями, поэтому их сложно "читать". Но, в отличие от других знаков, люди-Львы не умеют управлять своей сильной энергией, превращая свои положительные черты в отрицательные. Однако Львы очень напористые, имеют лидерские качества, готовы идти на пролом ради поставленной цели.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака отличаются сильным эгоизмом и свои интересы ставят всегда превыше всего.


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Источник: https://www.wday.ru/astrology/oni-pod-zashitoi-vysshikh-sil-kakikh-trekh-znakov-zodiaka-boyalas-dazhe-vanga/
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