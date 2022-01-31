Любят только себя: названы самые эгоистичные знаки Зодиака

Эгоизм присущ каждому человеку, но у некоторых людей он более ярко выраженный. И это, по словам астрологов, может быть обусловлено знаком Зодиака, под которым родился человек. Кто же самый главный эгоист по гороскопу?

Какой знак Зодиака самый эгоистичный (фото из открытых источников)

Овен

"Королями эгоизма" являются представители этого знака Зодиака, потому что независимо от ситуации они будут преследовать свою выгоду и интересы. Но при этом, Овнов нельзя назвать злыми, эгоизм они используют тогда, когда нужно добиться определенной цели.

Лев

Люди, родившиеся под этим знаком, также отличаются эгоизмом. Львы думают, что они самые-самые, но это потому что они не привыкли размениваться на мелочи, а мелочь с их точки зрения - это все, кто не они сами и не их ближний круг.

Тельцы

С одной стороны, Люди-Тельцы готовы отдать последнее, но с другой — скрупулезно подсчитывают, сколько именно они себе недодали, раздавая исподнее кому ни попадя. Этот когнитивный диссонанс преследует их всю жизнь.

Скорпион

Эгоизм Скорпиона может сравниться только с эгоизмом Овна. Представители этого знака уверены: весь мир принадлежит им, включая безраздельную любовь близких и их безграничное внимание.

Стрелец

Люди, родившиеся под этим знаком, не стесняются говорить о себе, своих достижениях, не боясь что-то приукрасить. А еще Стрельцы могут присвоить себе чьи-то заслуги, не задумываясь о чувствах окружающих.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что февраль 2022 года будет довольно спокойным и хорошим месяцем. Он отлично подойдет для постановки новых целей, запуска проектов, смелого внедрения новаторских решений и инновационных технологий! Кому звезды подарят возможность восстановить силы, а кто сможет усовершенствоваться на работе?

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!