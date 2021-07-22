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Почему всех так злит Овен: четыре основные причины

Астрологи решили обратиться к фактам и выяснилось, что у Овна полно недостатков

сегодня, 21:32
Автор:

Ольга Чародий

Овен самый лучший, и в нём нет ничего, что могло бы вызвать раздражение — так может сказать только он сам. А вот астрологи решили обратиться к фактам и выяснилось, что у знака огня полно недостатков, просто он их тщательно скрывает, пишет mixnews.lv.

Почему всех так злит Овен: четыре основные причины

Гороскоп (фото из открытых источников)

Лишь бы спорить

Любознательный подопечный Марса много читает и может поддержать беседу на любую тему. Но попробуйте настоять на своем и убедить Овна в том, что он ошибается — вы через минуту согласитесь с его высказываниями, лишь бы не слушать эти убойные "огненные" аргументы. Овен всегда прав – не спорьте, ведь это правда.

Доброжелательность

Овен помогает людям, пытаясь поддержать всех, кто оказался в трудной ситуации. Но если вы уже обращались к питомцу Марса за поддержкой, то знаете, что Овен ничего не делает просто так – на первом месте всегда личная выгода. И эта его вечная "искренняя" улыбочка во все 32 зуба, и вкрадчивый голос, наполненный участием и заботой – бесит!

Влюбчивость

Вчера Овен рассказывал о вечной любви к соседке, сегодня он делится переживаниями о чувствах к однокурснице, а завтра поведет в загс какую-то незнакомую смазливую особу. Такая же ситуация и с Овнами женского пола – только огненные дамы не афишируют свое умение менять парней как перчатки. И эта неразборчивость в связях выводит из себя, а, может, люди просто завидуют привлекательному Овну?

Отсутствие чувства такта

Овен не знает, что такое тактичность – он готов обсмеять любого и без особых причин. Если человек обиделся, значит, он слабак и рохля. А если кто-то решился дать любимцу Марса отпор, значит всё сказанное Овном правда.

Любой, кто поделится с Овном сокровенными переживаниями, рано или поздно столкнется с подлостью – Овен с удовольствием "пройдется" по вашим чувствам.

Если вы поверили звездным фактам и решили выяснить отношения с Овном, то знайте, что подопечный Марса сумеет убедить вас в том, что он "белый и пушистый". Поэтому такая информация ничего не дает, разве что изворотливый Овен стал бесить еще больше.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака.



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Источник: https://mixnews.lv/
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