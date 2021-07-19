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Гороскоп на эту неделю 19 - 25 июля 2021 прогноз для всех знаков Зодиака

Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы

сегодня, 21:33
Автор:

Ольга Чародий

Актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 19 — 25 июля 2021. Новая неделя июля принесет немало положительных моментов и новых впечатлений, а кому-то удастся приблизиться к своим мечтам, передает Радио Maximum. Что же звезды прогнозируют для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым любых неожиданностей судьбы!

Гороскоп на эту неделю 19 - 25 июля 2021 прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Для Овнов новая неделя июля станет возможностью проверить свою выдержку, и у вас это получится. Поэтому попробуйте планировать свое время так, чтобы успевать заниматься не только важными делами, но и тем, что приносит вам удовольствие. Сохраняйте спокойствие и позитив.

Телец

Тельцов ожидает также благоприятная летняя неделя, когда большинство дел удастся выполнить без лишних усилий. Очень важно научиться отстаивать свою позицию, а также воспринимать критику спокойно. Меньше волнуйтесь по пустякам.

Близнецы

У Близнецов впереди очень продуктивная неделя, когда количество идей и энергии будут соответствующими. Поэтому останавливайтесь на пути к своим целям, но не забывайте, что далеко не все методы оправданы. Более полагайтесь на себя.

Рак

Раков ожидают серьезные перспективы, но для того, чтобы приблизиться к ним, нужно будет приложить усилия. Поэтому попробуйте меньше раздражаться, если что-то не удается с первого раза. Чем больше вы сейчас поработаете, тем лучшим будет результат.

Лев

Монотонная неделя будет для Львов, но не стоит расстраиваться, ведь это только на первый взгляд. На самом деле вы сможете переосмыслить многие вещи и получить еще больше крутых впечатлений, если сможете отделять рабочее время от личного. Все в ваших руках.

Дева

Девы почувствуют себя бодрыми и энергичными, чего им очень не хватало в последнее время. И поспособствует этому не только погода и звезды, но и желание наконец отпустить прошлое и изменить свои будни. У вас все получится.

Весы

У Весов стартует светлая полоса в жизни, поэтому готовьтесь, у вас станет не только идей и заманчивых предложений, но и мечтаний. Записывайте, продумывайте шаги, не обращайте внимания на пустую критику. Вы можете свернуть горы, если не будете так долго колебаться.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе не лишним будет научиться аккумулировать свои силы и не тратить их на то, что совсем вам не нужно. Иногда вы настолько хотите доказать что-то кому-то, что просто зря посвящаете этому свое время. Пора это менять, а не распыляться на других.

Стрелец

Очень благоприятный период в жизни в Стрельцов, которые, наконец, приблизятся к пониманию собственных желаний. Достаточно полагаться на других и ждать подарков судьбы, ведь характер уже рядом с вами. Двигайтесь только вперед и не забывайте благодарить тех, кто всегда рядом.

Козерог

Козероги в новой неделе июля откроют для себя действительно новый мир, ведь их видение и принципы начнут трансформироваться. Вам давно хотелось перемен, но было слишком страшно и вовремя. А сейчас именно тот период, когда стоит быть открытым к новому.

Водолей

Водолеям на этой неделе лучше ограничить общение с теми людьми, которые слишком много вас критикуют и вызывают далеко не самые приятные эмоции. Неделя без токсичности позволит лучше разобраться в себе, а также сосредоточить внимание на хорошем.

Рыбы

Рыбам также следует прекратить окружать себя теми, кто не желает им добра. Вы слишком легко принимаете на себя чужую токсичность, хотя далеко не всегда хотите кого-то обидеть. Пришло время, когда позитивных мыслей у вас должно быть больше, чем паранойи.

Напомним, 18 июля день благоприятный для активного отдыха в кругу близких людей. Возможно, что вам представится случай оценить по достоинству своих друзей.


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Источник: https://mixnews.lv/
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