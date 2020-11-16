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Почему телефоны помогают нам получать больше удовольствия от разных мероприятий

Американские исследователи изучили взаимосвязь между созданием контента и уровнем удовлетворения от различных мероприятий

сегодня, 19:39
Автор:

Любовь Блажко

Наверняка вы видели на любом мероприятии два типа людей: те, которые наслаждаются моментом, не отвлекаясь на любые другие факторы; и те, кто снимает все на свой телефон. И если вы никогда не понимали второй тип людей, то не стоит спешить с выводами. Ученые заявили, что такие люди получают намного больше удовольствия от мероприятия. 

Почему телефоны помогают нам получать больше удовольствия от разных мероприятий

Почему телефоны помогают нам получать больше удовольствия от разных мероприятий. Фото: unsplash

Специалисты из Америки детально изучили взаимосвязь между созданием контента и уровнем удовлетворения от различных концертов, спортивных соревнований и других мероприятий.

Они пришли к выводу, что люди, которые активно пользуются социальными сетями и фиксируют яркие моменты своей жизни на камеру, чувствуют себя намного счастливее. Объясняется это тем, что такая практика позволяет человеку гораздо лучше прочувствовать атмосферу и насладиться каждым мгновением. 

Эксперты уверены в том, что когда человек фотографирует или снимает мероприятие, то он полностью погружается в этот процесс, усиливая чувство вовлеченности.

Но есть одно условие: подобного эффекта можно достичь только тогда, когда человек использует телефон для передачи "настоящего" опыта. А если во время мероприятия он будет все время отвлекаться на соцсети, то ему не удастся повысить уровень своего удовольствия.

"Это исследование раскрывает важную роль технологий в нашей повседневной жизни. Создавая контент, люди могут использовать технологии таким образом, чтобы они дополняли их опыт, а не мешали им", — резюмировали ученые. 

Также издание "Комментарии" расскажет, почему из-за соцсетей появляется чувство одиночества. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-643233-telefon-pomozhet-poluchit-udovolstvie-ot-zhivyh-meropriyatiy/
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