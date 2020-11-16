Наверняка вы видели на любом мероприятии два типа людей: те, которые наслаждаются моментом, не отвлекаясь на любые другие факторы; и те, кто снимает все на свой телефон. И если вы никогда не понимали второй тип людей, то не стоит спешить с выводами. Ученые заявили, что такие люди получают намного больше удовольствия от мероприятия.

Почему телефоны помогают нам получать больше удовольствия от разных мероприятий. Фото: unsplash

Специалисты из Америки детально изучили взаимосвязь между созданием контента и уровнем удовлетворения от различных концертов, спортивных соревнований и других мероприятий.

Они пришли к выводу, что люди, которые активно пользуются социальными сетями и фиксируют яркие моменты своей жизни на камеру, чувствуют себя намного счастливее. Объясняется это тем, что такая практика позволяет человеку гораздо лучше прочувствовать атмосферу и насладиться каждым мгновением.

Эксперты уверены в том, что когда человек фотографирует или снимает мероприятие, то он полностью погружается в этот процесс, усиливая чувство вовлеченности.

Но есть одно условие: подобного эффекта можно достичь только тогда, когда человек использует телефон для передачи "настоящего" опыта. А если во время мероприятия он будет все время отвлекаться на соцсети, то ему не удастся повысить уровень своего удовольствия.

"Это исследование раскрывает важную роль технологий в нашей повседневной жизни. Создавая контент, люди могут использовать технологии таким образом, чтобы они дополняли их опыт, а не мешали им", — резюмировали ученые.

Также издание "Комментарии" расскажет, почему из-за соцсетей появляется чувство одиночества.



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