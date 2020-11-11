Почему из-за соцсетей появляется чувство одиночества: ответ психологов

Специалисты решили выяснить, действительно ли социальные сети могут усилить наше чувство одиночества. Для этого они провели научный эксперимент, пригласив поучаствовать около 3 тысяч человек от 20 до 60 лет.

Почему из-за соцсетей появляется чувство одиночества. Фото: unsplash

Так, ученые из из Медицинской школы Калифорнийского университета узнали, что эта разрушающая эмоция чаще всего проявляется именно в молодых людей, которые являются активными пользователями соцсетей.

Психологи рассказывают, что так происходит потому, что люди смотрят на красивые картинки и начинают сравнивать себя с другими людьми. Из-за этого человек начинает сомневаться в себе и у него появляются тревожные мысли. А потом это все начинает перерастать в глубокое чувство одиночества.

Стоит отметить, что американцы в возрасте до 60 лет намного меньше переживают из-за подобных вещей, потому что они сфокусированы совсем на другом.

Эксперты добавили, что на чувство одиночества могут повлиять не только социальные сети, но также и нарушенный режим дня, отсутствие любимого человека или маленький круг общения.

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