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Почему из-за соцсетей появляется чувство одиночества: ответ психологов

Красивые фотографии из профилей других заставляют нас постоянно сравнивать себя с кем-то

сегодня, 17:54
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты решили выяснить, действительно ли социальные сети могут усилить наше чувство одиночества. Для этого они провели научный эксперимент, пригласив поучаствовать около 3 тысяч человек от 20 до 60 лет.

Почему из-за соцсетей появляется чувство одиночества: ответ психологов

Почему из-за соцсетей появляется чувство одиночества. Фото: unsplash

Так, ученые из из Медицинской школы Калифорнийского университета узнали, что эта разрушающая эмоция чаще всего проявляется именно в молодых людей, которые являются активными пользователями соцсетей. 

Психологи рассказывают, что так происходит потому, что люди смотрят на красивые картинки и начинают сравнивать себя с другими людьми. Из-за этого человек начинает сомневаться в себе и у него появляются тревожные мысли. А потом это все начинает перерастать в глубокое чувство одиночества. 

Стоит отметить, что американцы в возрасте до 60 лет намного меньше переживают из-за подобных вещей, потому что они сфокусированы совсем на другом. 

Эксперты добавили, что на чувство одиночества могут повлиять не только социальные сети, но также и нарушенный режим дня, отсутствие любимого человека или маленький круг общения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, психологический трюк, который заставит любого обратить на вас внимание. Рано или поздно в жизни произойдет ситуация, когда вам нужно будет привлечь внимание собеседника к себе. И если не знаешь, чем можно "зацепить" другого человека, то подобная задача может оказаться настоящим испытанием. Дабы избежать такого сценария, психологи поделились хитрым трюком, который заставит абсолютно любого уделить вам несколько минут. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-641843-okazalos-zavisimost-ot-socialnyh-setey-vliyaet-na-odinochestvo/
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